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Вооружен и очень опасен Вооружен и очень опасен
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Вооружен и очень опасен, 1977

1977 / СССР / Чехословакия / Румыния
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия на Диком Западе, где все охвачены «золотой лихорадкой». Обычный рабочий Габриэль Конрой тоже жаждет разбогатеть, чтобы наконец достойно обеспечивать себя и свою семью. Судья Флеминг завещает герою участок земли, а также карту, на которой указано месторождение золота. Многодневные поиски не приносят успеха. Убедившись, что золота на унаследованной земле нет, Конрой неожиданно находит… месторождение нефти. Предприниматель Питер Дамфи предлагает Габриэлю организовать совместное предприятие. Чем же обернется эта рискованная затея?

  • В основу сценария легли произведения американского писателя Фрэнсиса Брета Гарта – роман «Габриэль Конрой» и ряд рассказов. 
  • Режиссером картины стал заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Вайншток. Среди других его фильмов, снятых по шедеврам мировой литературы, – «Дети капитана Гранта» (1936), «Остров сокровищ» (1937), «Всадник без головы» (1972). 
  • Натурные съемки проходили в Крыму. Основной локацией стала Белая Скала, которую можно увидеть и в других советских и российских фильмах – «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Подземелье ведьм» (1990), «Код Апокалипсиса» (2007). 
  • Главную роль Габриэля Конроя исполнил советский и литовский актер Донатас Банионис, однако озвучил персонажа Александр Демьяненко, известный по роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая.

События происходят в конце XIX века на Диком Западе, в Америке. В основе сюжета — сложные перипетии жизни работяги — старателя Габриэля Конроя. Найдя нефть на своем участке, он познает и счастье, и разочарование, и опасность, и отчаяние…

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в России 1 января 1977
Премьера в мире 1 января 1977
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Вайншток
В ролях
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Мирча Верою
Людмила Сенчина
Людмила Сенчина
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Лев Дуров
Лев Дуров
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Вооружен и очень опасен
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