Вооружен и очень опасен, 1977

Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия на Диком Западе, где все охвачены «золотой лихорадкой». Обычный рабочий Габриэль Конрой тоже жаждет разбогатеть, чтобы наконец достойно обеспечивать себя и свою семью. Судья Флеминг завещает герою участок земли, а также карту, на которой указано месторождение золота. Многодневные поиски не приносят успеха. Убедившись, что золота на унаследованной земле нет, Конрой неожиданно находит… месторождение нефти. Предприниматель Питер Дамфи предлагает Габриэлю организовать совместное предприятие. Чем же обернется эта рискованная затея?