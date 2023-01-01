Премьера, 1977

Бродвейская звезда Миртл Гордон впадает в глубочайшую депрессию, став свидетельницей гибели своей поклонницы. Ее начинает преследовать призрак девушки. Не в силах избавиться от видений, Миртл начинает сильно пить. Ее странное поведение грозит сорвать премьеру новой пьесы.

Миртл продолжает ходить на репетиции, но агрессивно сопротивляется режиссерской трактовке пьесы. Несмотря ни на что премьера состоялась. Представление за представлением, переосмысливая свою роль и импровизируя на сцене, Миртл начинает обретать внутреннее равновесие.