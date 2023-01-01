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Премьера, 1977

1977 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Бродвейская звезда Миртл Гордон впадает в глубочайшую депрессию, став свидетельницей гибели своей поклонницы. Ее начинает преследовать призрак девушки. Не в силах избавиться от видений, Миртл начинает сильно пить. Ее странное поведение грозит сорвать премьеру новой пьесы.

Миртл продолжает ходить на репетиции, но агрессивно сопротивляется режиссерской трактовке пьесы. Несмотря ни на что премьера состоялась. Представление за представлением, переосмысливая свою роль и импровизируя на сцене, Миртл начинает обретать внутреннее равновесие.

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в России 25 декабря 1977
Премьера в мире 22 декабря 1977
Возраст 16+
Режиссер
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
В ролях
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Бен Газзара
Бен Газзара
Джоан Блонделл
Пол Стюарт
Зора Лэмперт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Премьера 2 постера
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