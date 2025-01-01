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Киноафиша Фильмы Пятачок

Пятачок

Pyatachok 18+
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О фильме

Барсучонок нашел на дороге пятачок вернул его хозяину — Котенку.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 января 1977
Дата выхода
1 января 1977 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pyatachok, A Five Kopeks Coin, Пятачок
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Людмила Гнилова
Зинаида Нарышкина
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Пятачок

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