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Пятачок
Пятачок
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О фильме
Барсучонок нашел на дороге пятачок вернул его хозяину — Котенку.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
1 января 1977
Дата выхода
1 января 1977
Россия
12+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Pyatachok, A Five Kopeks Coin, Пятачок
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Людмила Гнилова
Зинаида Нарышкина
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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