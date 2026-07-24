После успеха "Монти Питона и Святого Грааля" Гиллиам и Палин развивают далее тему средневековья, рассказывая сатирическую историю о простом бондаре из маленькой деревушки. После смерти отца, большого мастера своего дела, этот никчемный болван, оставив любовь своего серца, Гризельду, весом под 3 центнера, отправляется в большой город, чтобы начать новую жизнь и добиться богатства. В лесах возле города живет страшное чудовище, которого никто толком не видел. Король объявил турнир, чтобы чемпион поразил зверя, дабы получить пол-царства и руку принцессы, мечтающей о принце, но столкнувшейся с нашим героем. Сюжет особого значения не имеет и служит лишь для того, чтобы обшить его искрящимся кружевом шуток, юмора и комичных ситуаций в лучших традициях Монти Питона в переводе Михалева.
|28 марта 1977
|Россия
|12+
|28 марта 1977
|Великобритания
|15 декабря 1977
|Германия
|15 декабря 1977
|Греция
|18 января 1980
|Дания
|15
|5 августа 1977
|Ирландия
|12
|28 марта 1977
|Казахстан
|15 апреля 1977
|США
|28 марта 1977
|Украина
|8 июня 1977
|Франция
|23 июня 1980
|Швеция