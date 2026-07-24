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Постер фильма Джабервоки
6.2
Киноафиша Фильмы Джабервоки
6.2

Джабервоки

, 1977
JABBERWOCKY
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Джабервоки
6.2

О фильме

После успеха "Монти Питона и Святого Грааля" Гиллиам и Палин развивают далее тему средневековья, рассказывая сатирическую историю о простом бондаре из маленькой деревушки. После смерти отца, большого мастера своего дела, этот никчемный болван, оставив любовь своего серца, Гризельду, весом под 3 центнера, отправляется в большой город, чтобы начать новую жизнь и добиться богатства. В лесах возле города живет страшное чудовище, которого никто толком не видел. Король объявил турнир, чтобы чемпион поразил зверя, дабы получить пол-царства и руку принцессы, мечтающей о принце, но столкнувшейся с нашим героем. Сюжет особого значения не имеет и служит лишь для того, чтобы обшить его искрящимся кружевом шуток, юмора и комичных ситуаций в лучших традициях Монти Питона в переводе Михалева.

В ролях

Дебора Фэллендер
Джон Ле Месюрье
The Chamberlain
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Dennis Cooper
Макс Уолл
King Bruno the Questionable
Уоррен Митчел
Mr. Fishfinger
Хэрри Х. Корбетт
The Squire
Энтони Кэррик
3rd Merchant
Джон Берд
1st Herald
Аннет Бэдленд
Аннет Бэдленд
Родни Бьюэз
The Other Squire
Бернард Бресслоу
The Landlord
Питер Селльер
1st Merchant
Режиссер Терри Гиллиам
Сценарист Lewis Carroll, Чарльз Элверсон, Терри Гиллиам
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 28 марта 1977
Дата выхода
28 марта 1977 Россия 12+
28 марта 1977 Великобритания
15 декабря 1977 Германия
15 декабря 1977 Греция
18 января 1980 Дания 15
5 августа 1977 Ирландия 12
28 марта 1977 Казахстан
15 апреля 1977 США
28 марта 1977 Украина
8 июня 1977 Франция
23 июня 1980 Швеция
MPAA PG
Бюджет $500 000
Производство Python Films, Umbrella Entertainment Productions
Другие названия
Jabberwocky, Aventuras em Terras do Rei Bruno, o Discutível, Brbljivac, Jabberwocky: Um Herói por Acaso, Jappervokki, La bestia del reino, Monty Python's Jabberwocky, O drakos tis symforas, Sangen om den råtne potet, Stackars Dennis, Stakkels Dennis, To adelfato ton ippoton kai o drakos tis symforas, Ο δράκος της συμφοράς, Το αδελφάτο των ιπποτών και ο δράκος της συμφοράς, Джабервоки, Джабъруоки, ジャバーウォッキー, 莫名其妙, Jabberwocky: La bestia del reino

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о фильме

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