По семейным обстоятельствам, 1978

Галина Аркадьевна – успешная работающая женщина средних лет, вынужденная жить в одной квартире с дочерью и ее мужем. Еще достаточно молодая и активная, Галина Аркадьевна отказывается все свое время посвящать исключительно новорожденной внучке и в спорах с зятем понимает, что жилье придется разменять. В поисках подходящего варианта героиня знакомится с художником Николаем Павловичем и после свадьбы с ним переезжает под крышу к мужу и его маме, надменной тиранше Изольде Тихоновне.
Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где она живет вместе с семьей дочери. Но встреча с обаятельным мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется к избраннику и на собственном опыте узнает, что значит жить с родителями.