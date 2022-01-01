По семейным обстоятельствам, 1978

Галина Аркадьевна – успешная работающая женщина средних лет, вынужденная жить в одной квартире с дочерью и ее мужем. Еще достаточно молодая и активная, Галина Аркадьевна отказывается все свое время посвящать исключительно новорожденной внучке и в спорах с зятем понимает, что жилье придется разменять. В поисках подходящего варианта героиня знакомится с художником Николаем Павловичем и после свадьбы с ним переезжает под крышу к мужу и его маме, надменной тиранше Изольде Тихоновне.