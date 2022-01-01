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По семейным обстоятельствам, 1978

1978 / СССР
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Галина Аркадьевна – успешная работающая женщина средних лет, вынужденная жить в одной квартире с дочерью и ее мужем. Еще достаточно молодая и активная, Галина Аркадьевна отказывается все свое время посвящать исключительно новорожденной внучке и в спорах с зятем понимает, что жилье придется разменять. В поисках подходящего варианта героиня знакомится с художником Николаем Павловичем и после свадьбы с ним переезжает под крышу к мужу и его маме, надменной тиранше Изольде Тихоновне.

  • На роль Лиды пробы проходила Елена Коренева, дочь режиссера картины Алексея Коренева.
  • Большая часть картины снята в павильонах “Мосфильма”. Натурные съемки проходили на Большой Никитской улице, в районе станции метро “Юго-Западная”, на Воробьевых горах и на открытой веранде Северного речного вокзала в Москве.
  • На роль Игоря рассматривали Станислава Садальского, Владимира Носика и Виктора Проскурина.
  • Изначально Евгений Евстигнеев, который на тот момент был занят в нескольких проектах, не хотел сниматься в картине. Актер поменял свое решение после того, как полностью прочел сценарий, который Коренев позже даже немного изменил под Евгения Александровича.
  • Роль логопеда мог сыграть Савелий Крамаров.

Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где она живет вместе с семьей дочери. Но встреча с обаятельным мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется к избраннику и на собственном опыте узнает, что значит жить с родителями.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 6 июня 1977
Премьера в мире 6 июня 1977
Возраст 6+
Режиссер
Алексей Коренев
В ролях
Галина Польских
Галина Польских
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Евгения Ханаева
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