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Постер фильма Джулия
7.2
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7.2

Джулия

, 1977
Julia
США / драма / 18+
Постер фильма Джулия
7.2

О фильме

Джулия и Лиллиан — подруги детства. Джулия родом из богатой еврейской семьи, воспитывалась в США у бабушки и дедушки. Между девочками были близкие отношения, но позже жизнь разлучила их. Увлеченная литературой Лиллиан сближается с Дэшилом Хэмметом, а студентка-медик Джулия отправляется в Европу, где вливается в антифашистское движение.

В ролях

Джейн Фонда
Джейн Фонда
Lillian
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Julia
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Hammett
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Johann
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Alan
Розмари Мерфи
Dottie
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Anne Marie
Элизабет Мортенсен
Girl Passenger
Джон Гловер
Джон Гловер
Sammy
Дора Долль
Woman Passenger
Режиссер Фред Циннеман
Сценарист Лилиан Хеллман, Элвин Сарджент
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 октября 1977
Дата выхода
2 октября 1977 Россия 12+
1 октября 1977 Великобритания
20 сентября 1979 Венгрия 16
28 апреля 1978 Испания
2 октября 1977 Казахстан
2 октября 1977 США
2 октября 1977 Украина
1 октября 1977 Швеция 15
10 июня 1978 Япония G
MPAA PG
Бюджет $7 840 000
Сборы в мире $20 714 400
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Julia, Júlia, Джулия, Dzhuliya, Giulia, Julija, Juria, Mina minnens Julia, Muistojeni Julia, Τζούλια, जूलिया, ジュリア, 茱莉亞

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Цитаты

Dashiell Hammett [после прочтения пьесы Лиллиан] Тебе лучше это порвать. Дело не в том, что это плохо, просто это недостаточно хорошо, не для тебя.

Отзывы о фильме

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