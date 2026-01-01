Джулия и Лиллиан — подруги детства. Джулия родом из богатой еврейской семьи, воспитывалась в США у бабушки и дедушки. Между девочками были близкие отношения, но позже жизнь разлучила их. Увлеченная литературой Лиллиан сближается с Дэшилом Хэмметом, а студентка-медик Джулия отправляется в Европу, где вливается в антифашистское движение.
|2 октября 1977
|Россия
|12+
|1 октября 1977
|Великобритания
|20 сентября 1979
|Венгрия
|16
|28 апреля 1978
|Испания
|2 октября 1977
|Казахстан
|2 октября 1977
|США
|2 октября 1977
|Украина
|1 октября 1977
|Швеция
|15
|10 июня 1978
|Япония
|G