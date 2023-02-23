Усатый нянь, 1977

Первый полнометражный фильм режиссера Владимира Грамматикова.

Фильм стал лидером советского кинопроката, его посмотрело 53 миллиона зрителей.

После выхода фильма исполнитель главной роли Сергей Проханов стал очень популярен и получал сотни писем с любовными признаниями от поклонниц со всей страны.

Прототипом главного героя стал Борис Верзуб — единственный за все время существования СССР мужчина, получивший образование по специальности «педагог дошкольного образования» и работавший воспитателем детского сада.

Название фильма взято из четвертой главы поэмы Владимира Маяковского “Хорошо”, где есть строчка: “Её утешает усатая няня, видавшая виды…”.

В СССР фильм получил две награды: приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» на Всесоюзной Неделе детского фильма и приз зрителей I Кинофестиваля молодых кинематографистов Москвы.

Упорно ходили слухи о том, что у фильма будет продолжение. Проект сиквела даже был представлен в рамках Российского павильона Каннского кинорынка. В начале 2010-х годов исполнитель главной роли Сергей Проханов звонил режиссеру Владимиру Грамматикову и предлагал вновь занять место режиссера. По задумке, Кеша Четвергов должен был стать директором детского сада. Однако Проханов предложение категорически отверг, сказав, что такие фильмы должен снимать молодой и наивный человек.

В роли детсадовцев снимались дети 4 и 5 лет. По закону, детей такого возраста нельзя было снимать более 4 часов в день. Из-за этого съемки могли затянуться и режиссер Владимир Грамматиков пошел на хитрость: чтобы удвоить допустимое время работы он решил снимать близнецов. Но эта затея провалилась, потому что в кадре было заметно, что дети по-разному себя ведут. Однако в фильме остались пара девочек-близняшек.

На роль Кеши пробовалось около двухсот молодых актеров, а сами пробы проходили весьма необычным образом: создатели приглашали актеров в комнату с детьми и смотрели, как они с ними поладят.

После выхода фильма словосочетание “усатый нянь” стало нарицательным: им обозначали всех мужчин, занимающихся воспитанием детей.

Все три актера, сыгравшие друзей главного героя, пробовались на роль Кеши.

Нянечку детского сада в исполнении Елизаветы Уваровой зовут Арина Родионовна, точно также, как звали няню поэта А.С. Пушкина. В одной из сцен фильма можно заметить фотографии Арины Родионовны с Толстым, Чеховым, Михалковым и Пушкиным.