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Усатый нянь Усатый нянь
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Усатый нянь, 1977

1977 / СССР
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Добрая музыкальная комедия Владимира Грамматикова, хит советского кинопроката 1977 года.

Кеша Четвергов — безответственный балбес и бездельник, который отказывается взрослеть, работать и приносить пользу обществу. Окружающие изо всех сил пытаются наставить оболтуса на путь истинный, но кроме праздного времяпрепровождения с такими же бестолковыми друзьями и бренчания на гитаре перед девушками Кешу ничего не интересует. Парень вроде бы понимает, что в его жизни что-то идет не так, но ничего не может с собой поделать.

Окружающие Кешу взрослые знают, что такой образ жизни не приведет ни к чему хорошему, поэтому дают ему последний шанс. Решив, что клин надо вышибать клином, незрелого парня, невзирая на все его протесты, устраивают на должность ночной няни в детский сад. Теперь Кеше, который сам порой нуждается в няне, придется найти общий язык с тридцатью несносными спиногрызами и научиться нести ответственность не только за себя, но и за других. Четвергов врет друзьям, что получил престижную и хорошо оплачиваемую работу, а сам пытается не сойти с ума в своем детском саду. Но постепенно именно дети помогают Кеше расстаться с детством.

Первый полнометражный фильм режиссера Владимира Грамматикова.

Фильм стал лидером советского кинопроката, его посмотрело 53 миллиона зрителей.

После выхода фильма исполнитель главной роли Сергей Проханов стал очень популярен и получал сотни писем с любовными признаниями от поклонниц со всей страны.

Прототипом главного героя стал Борис Верзуб — единственный за все время существования СССР мужчина, получивший образование по специальности «педагог дошкольного образования» и работавший воспитателем детского сада.

Название фильма взято из четвертой главы поэмы Владимира Маяковского “Хорошо”, где есть строчка: “Её утешает усатая няня, видавшая виды…”.

В СССР фильм получил две награды: приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» на Всесоюзной Неделе детского фильма и приз зрителей I Кинофестиваля молодых кинематографистов Москвы.

Упорно ходили слухи о том, что у фильма будет продолжение. Проект сиквела даже был представлен в рамках Российского павильона Каннского кинорынка. В начале 2010-х годов исполнитель главной роли Сергей Проханов звонил режиссеру Владимиру Грамматикову и предлагал вновь занять место режиссера. По задумке, Кеша Четвергов должен был стать директором детского сада. Однако Проханов предложение категорически отверг, сказав, что такие фильмы должен снимать молодой и наивный человек.

В роли детсадовцев снимались дети 4 и 5 лет. По закону, детей такого возраста нельзя было снимать более 4 часов в день. Из-за этого съемки могли затянуться и режиссер Владимир Грамматиков пошел на хитрость: чтобы удвоить допустимое время работы он решил снимать близнецов. Но эта затея провалилась, потому что в кадре было заметно, что дети по-разному себя ведут. Однако в фильме остались пара девочек-близняшек.

На роль Кеши пробовалось около двухсот молодых актеров, а сами пробы проходили весьма необычным образом: создатели приглашали актеров в комнату с детьми и смотрели, как они с ними поладят.

После выхода фильма словосочетание “усатый нянь” стало нарицательным: им обозначали всех мужчин, занимающихся воспитанием детей.

Все три актера, сыгравшие друзей главного героя, пробовались на роль Кеши.

Нянечку детского сада в исполнении Елизаветы Уваровой зовут Арина Родионовна, точно также, как звали няню поэта А.С. Пушкина. В одной из сцен фильма можно заметить фотографии Арины Родионовны с Толстым, Чеховым, Михалковым и Пушкиным.

После школы каждый выпускник знает, кем он хочет стать. Но не Иннокентий Четвергов. Кеша является классическим безобразников и тунеядцем. Даже его друзья Бублик и Пончик, хоть и хулиганы, но с работой.

7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 6 июня 1977
Премьера в мире 6 июня 1977
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Сергей Проханов
Сергей Проханов
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Елизавета Уварова
Надежда Самсонова
Олег Корхин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Усатый нянь 1 постер
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Усатый нянь

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:01
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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26 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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