Рамочник из Гамбурга Джонатан Циммерманн случайно знакомится с Томом Рипли, который торгует поддельными произведениями искусства, и связан с мафией. Судьба Циммерманна определена, когда он высокомерно отказывается пожать руку Рипли. Уязвленный Рипли, узнав, что у Циммерманна лейкемия, путем хитроумной комбинации убеждает его, что дни его сочтены. Сообщник Рипли предлагает Циммерману стать наемным убийцей, посулив за это большие деньги его семье, которая вскоре останется без кормильца. Джонатан, понимая, что обречен (медицинские анализы фальсифицируются), соглашается, и становится пешкой в большой игре Рипли…
|26 мая 1977
|Россия
|16+
|28 сентября 1977
|Великобритания
|24 июня 1977
|Германия
|26 мая 1977
|Казахстан
|26 мая 1977
|Украина
|28 сентября 1977
|Франция
|11 октября 1977
|Япония
