7.4
7.4

Американский друг

, 1977
Der amerikanische Freund
ФРГ, Португалия, США / драма / 18+
О фильме

Рамочник из Гамбурга Джонатан Циммерманн случайно знакомится с Томом Рипли, который торгует поддельными произведениями искусства, и связан с мафией. Судьба Циммерманна определена, когда он высокомерно отказывается пожать руку Рипли. Уязвленный Рипли, узнав, что у Циммерманна лейкемия, путем хитроумной комбинации убеждает его, что дни его сочтены. Сообщник Рипли предлагает Циммерману стать наемным убийцей, посулив за это большие деньги его семье, которая вскоре останется без кормильца. Джонатан, понимая, что обречен (медицинские анализы фальсифицируются), соглашается, и становится пешкой в большой игре Рипли…

В ролях

Деннис Хоппер
Бруно Ганц
Лиза Кройцер
Жерар Блен
Николас Рэй
Сэмюэл Фуллер
Режиссер Вим Вендерс
Сценарист Patricia Highsmith, Вим Вендерс
Композитор Юрген Книпер
Детали фильма

Страна ФРГ / Португалия / США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 26 мая 1977
Дата выхода
26 мая 1977 Россия 16+
28 сентября 1977 Великобритания
24 июня 1977 Германия
26 мая 1977 Казахстан
26 мая 1977 Украина
28 сентября 1977 Франция
11 октября 1977 Япония G
Бюджет 3 000 000 DEM
Сборы в мире $4 005
Производство Bavaria Film, Filmverlag der Autoren, Les Films du Losange
Другие названия
Der amerikanische Freund, The American Friend, El amigo americano, O Amigo Americano, America no Yûjin, Americký priatel, Americký priateľ, Americký prítel, Americký přítel, Amerikalı Arkadaş, Amerikanska vännen, Amerikkalainen ystävä, Amerykański przyjaciel, Az amerikai barát, Den amerikanske vännen, Den amerikanske ven, Framed, L'ami américain, L'amico americano, Med døden som innsats, Prietenul american, Prijatelj iz Amerike, Regel uten unntak, Rule Without Exception, Ένας Αμερικανός φίλος, Американский друг, Американський друг, アメリカの友人, 美國朋友

Рейтинг фильма

7.4
14 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Jonathan Zimmermann Почему ты пустил слух, что у меня одна нога в могиле?
Tom Ripley Помнишь день, когда нас представили на аукционе? Ты сказал: «Я о тебе слышал». Сказал это очень гадко.
Jonathan Zimmermann Это всё?
Tom Ripley Разве этого мало?

Новости о фильме

30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса
28 января 2016 00:00 30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса С 30 января по субботам будут показаны 12 фильмов выдающегося режиссера, на языке оригинала, с русскими субтитрами. Вим Вендерс известен не только как режиссер со своим авторским почерком, но и как

