Влюбленные друг в друга старшеклассники Зося и Гоша обещают друг другу, что, как только получат аттестат зрелости, поженятся. Однако накануне выпускного в их отношениях наступает разлад. Школьный вальс Гоша танцует уже не с любимой девушкой, а с дочерью богатых родителей Диной. Зося, узнав о том, что беременна, собирается рожать ребенка для себя. Спустя несколько лет герои встречаются на вечере выпускников. Гоша женился на Дине, но этот брак не принес ему счастья. Узнав о сыне, он умоляет Зосю начать все сначала…
Окончена школа. Зосе и Гоше уже никто и ничто не помешает любить друг друга. Сообщив Гоше, что у них будет ребенок и поняв, что он испугался, Зося решается на трудную самостоятельную жизнь...
|26 июня 1977
|Россия
|0+
|22 января 1979
|Венгрия