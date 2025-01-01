Влюбленные друг в друга старшеклассники Зося и Гоша обещают друг другу, что, как только получат аттестат зрелости, поженятся. Однако накануне выпускного в их отношениях наступает разлад. Школьный вальс Гоша танцует уже не с любимой девушкой, а с дочерью богатых родителей Диной. Зося, узнав о том, что беременна, собирается рожать ребенка для себя. Спустя несколько лет герои встречаются на вечере выпускников. Гоша женился на Дине, но этот брак не принес ему счастья. Узнав о сыне, он умоляет Зосю начать все сначала…