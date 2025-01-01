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Школьный вальс

Shkolnyy vals 18+
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О фильме

Влюбленные друг в друга старшеклассники Зося и Гоша обещают друг другу, что, как только получат аттестат зрелости, поженятся. Однако накануне выпускного в их отношениях наступает разлад. Школьный вальс Гоша танцует уже не с любимой девушкой, а с дочерью богатых родителей Диной. Зося, узнав о том, что беременна, собирается рожать ребенка для себя. Спустя несколько лет герои встречаются на вечере выпускников. Гоша женился на Дине, но этот брак не принес ему счастья. Узнав о сыне, он умоляет Зосю начать все сначала…

  • Съемки фильма проходили в Москве. В “роли” школы, в стенах которой разворачиваются события картины, исполнила школа №122, расположенная в Малом Палашевском переулке. 
  • Песня “Любовь как роза красная”, которая звучит в фильме, написана на стихи Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. 
  • В 1980 году Елена Цыплакова (Зося) сыграла в еще одном фильме Павла Любимова - драма “Быстрее собственной тени”. 
  • Роль Гоши Кораблева стала дебютом Сергея Насибова в кино. Впоследствии он снимался в таких фильмах, как “Взлет” (1979), “Руслан” (2009), “22 минуты” (2014) и других. 
  • Елена Цыплакова и Евгения Симонова, исполнившая в фильме роль соперницы Зоси - Дины Соловьевой, вместе сыграли в драме “Дети солнца” (1985).

Окончена школа. Зосе и Гоше уже никто и ничто не помешает любить друг друга. Сообщив Гоше, что у них будет ребенок и поняв, что он испугался, Зося решается на трудную самостоятельную жизнь...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 26 июня 1977
Дата выхода
26 июня 1977 Россия 0+
22 января 1979 Венгрия
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Shkolnyy vals, Школьный вальс, Der Schulwalzer, Iskolai valcer, Kouluvalssi, Mokyklinis valsas, Szkolny walc, Valsul absolvenților
Режиссер
Павел Любимов
Павел Любимов
В ролях
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Екатерина Дурова
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Наталья Вилькина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
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Школьный вальс

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