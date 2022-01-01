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Шахматисты
Киноафиша Фильмы Шахматисты
Shatranj ke khilari

Шахматисты, 1977

1977 / Индия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение.

Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 10 марта 1977
Премьера в мире 10 марта 1977
Возраст 12+
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Санджив Кумар
Саид Джаффри
Шабана Азми
Фарида Джалал
Все актеры и съемочная группа
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