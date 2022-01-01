Шахматисты, 1977

Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение.



Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям.