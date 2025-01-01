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Злой дух Ямбуя

Zloy dukh Yambuya 18+
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О фильме

Восточная Сибирь, 1940-е годы. Группа геодезистов прибывает с экспедицией в места близ гольца Ямбуй. В самый разгар исследований исчезают три участника похода – Быков, Ефименко и Петрик. Оставшиеся геодезисты отправляются на поиски товарищей, во время которых сталкиваются с племенем эвенков. Местные жители рассказывают им легенду о злом духе Ямбуя, который, согласно поверьям, и забирает людей. Но действительно в деле замешана нечистая сила или произошедшему имеется рациональное объяснение?

  • В основу сценария легла одноименная повесть Григория Федосеева, впервые изданная в 1966 году. 
  • Съемки фильма проходили в 1977 году в Якутии, неподалеку от села Иенгра Нерюнгринского района. Участие в создании картины приняли местные жители – эвенкийские охотники, оленеводы совхоза «Золотинка», члены Чульманского авиаотряда. 
  • Фильм был отмечен премией Джека Лондона на первом Международном кинофестивале фильмов об Арктике, который проходил во французском городе Дьепе. 
  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Бунеев. Среди других снятых им картин – «Таинственная находка» (1953), «Хуторок в степи» (1970), «Сильнее всех иных велений» (1987).

Этот приключенческий фильм основан на реальных событиях. Действие происходит через короткое время после Второй Мировой войны. В глухой тайге группа ученых проводит геодезические замеры. Непосредственно перед возвращением к цивилизации они получают радиограмму, в которой сообщается, что рядом с лагерем пропал наблюдатель.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 25 августа 1977
Дата выхода
25 августа 1977 Россия 12+
16 апреля 1981 Венгрия
1 февраля 1979 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Zloy dukh Yambuya, The Evil Spirit of Yambuy, Az emberevő medve, Der böse Geist von Jambuj, Esploratori della grande taiga, Jambui mäe paha vaim, Jambuin paha henki, L'esprit méchant de Vamboui, Ston asterismo tis arkoudas, Злият дух на Ямбуй, Злой дух Ямбуя
Режиссер
Борис Бунеев
В ролях
Ольга Ензак
Родна Ешонов
Юрий Заборовский
Александр Кавалеров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Злой дух Ямбуя

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