Восточная Сибирь, 1940-е годы. Группа геодезистов прибывает с экспедицией в места близ гольца Ямбуй. В самый разгар исследований исчезают три участника похода – Быков, Ефименко и Петрик. Оставшиеся геодезисты отправляются на поиски товарищей, во время которых сталкиваются с племенем эвенков. Местные жители рассказывают им легенду о злом духе Ямбуя, который, согласно поверьям, и забирает людей. Но действительно в деле замешана нечистая сила или произошедшему имеется рациональное объяснение?
Этот приключенческий фильм основан на реальных событиях. Действие происходит через короткое время после Второй Мировой войны. В глухой тайге группа ученых проводит геодезические замеры. Непосредственно перед возвращением к цивилизации они получают радиограмму, в которой сообщается, что рядом с лагерем пропал наблюдатель.
|25 августа 1977
|Россия
|12+
|16 апреля 1981
|Венгрия
|1 февраля 1979
|СССР