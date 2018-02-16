После аварии девушка оказывается при смерти, обычная медицина не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку. Казалось бы, все отлично, но у препаратов проявилось жуткое побочное действие: у девушки под мышкой появилось отверстие, откуда время от времени вылезает жало.
Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в моменты голода она себя не контролирует. Через некоторое время у жертв необычной вампирши проявляются признаки бешенства.
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