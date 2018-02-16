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Постер фильма Бешеная
6.3
Киноафиша Фильмы Бешеная
6.3

Бешеная

, 1977
Rabid
Канада / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Бешеная
6.3

О фильме

После аварии девушка оказывается при смерти, обычная медицина не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку. Казалось бы, все отлично, но у препаратов проявилось жуткое побочное действие: у девушки под мышкой появилось отверстие, откуда время от времени вылезает жало.

Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в моменты голода она себя не контролирует. Через некоторое время у жертв необычной вампирши проявляются признаки бешенства.

В ролях

Мэрилин Чэмберс
Rose
Фрэнк Мур
Hart Read
Линн Дерагон
Nurse Louise
Терри Хэнауэр
Judy Glasberg
Джо Силвер
Murray Cypher
Ховард Ришпан
Dr. Dan Keloid
Патриция Гейдж
Dr. Roxanne Keloid
Сьюзэн Роман
Mindy Kent
Roger Periard
Lloyd Walsh
Victor Désy
Claude LaPointe
Режиссер Дэвид Кроненберг
Сценарист Дэвид Кроненберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1977
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 8 апреля 1977
Дата выхода
8 апреля 1977 Россия 18+
1 ноября 1977 Великобритания
24 июня 1977 Германия
8 апреля 1977 Дания 15
24 февраля 1978 Ирландия 18
24 августа 1979 Италия
8 апреля 1977 Канада
8 апреля 1977 США
26 ноября 1982 Финляндия
3 августа 1977 Франция
MPAA R
Бюджет 530 000 CAD
Производство Dunning/Link/Reitman Productions, Cinépix Film Properties (CFP), Cinema Entertainment Enterprises
Другие названия
Rabid, Rabia, Rage, Rabid - Der brüllende Tod, Verenimijät, Blodig galskab, Blodsugarna, Coma Profundo, David Cronenberg's Rabid, Der Überfall der teuflischen Bestien, Enraivecida na Fúria do Sexo, Fobia, la ciudad bajo el terror, Kuduz, Mosquitoes, Ràbia, Rabid - Bete, dass es nicht Dir passiert, Rabid - Sete di sangue, Rage !, Razernij, Überfall der teuflischen Bestien, Veszett, Wściekłość, Η λυσσασμένη, Λυσσασμένες στα νύχια του τρόμου, Στα νύχια του τρόμου, Бешеная, ラビッド

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

«Бешеную» Дэвида Кроненберга ждет ремейк
16 февраля 2018 15:05 «Бешеную» Дэвида Кроненберга ждет ремейк Кинокомпания Shout! Studios приобрела права на ремейк одного из самых ранних фильмов Дэвида Кроненберга «Бешеная». Переснимут классику канадские сестры-режиссеры Джен и Сильвия Соска.

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