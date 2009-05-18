Полковник советской милиции Константин Зарубин ведет дело, отмеченное стечением нескольких обстоятельств: опасный преступник Борис Брунов сбегает из колонии, а через полгода под Ленинградом погибает в автомобильной аварии Олег Торчинский, среди вещей которого обнаружен план дачи, владельцы которой жаловались на слежку.
Капитан Сергей Крошин, подчиненный Зарубина, понимает, что Брунов так или иначе замешан в этом деле. Милиция идет по следу неуловимого преступника, который, в свою очередь, охотится за собственными сокровищами…
Милицейская группа, возглавляемая полковником Зарубиным расследовала обычное дорожное происшествие: на дороге у дачного поселка неизвестный автомобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А через пару дней архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что кто-то следит за его дачей...
|6 июня 1977
|Россия
|12+