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Золотая мина

Zolotaya mina 18+
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О фильме

Полковник советской милиции Константин Зарубин ведет дело, отмеченное стечением нескольких обстоятельств: опасный преступник Борис Брунов сбегает из колонии, а через полгода под Ленинградом погибает в автомобильной аварии Олег Торчинский, среди вещей которого обнаружен план дачи, владельцы которой жаловались на слежку.

Капитан Сергей Крошин, подчиненный Зарубина, понимает, что Брунов так или иначе замешан в этом деле. Милиция идет по следу неуловимого преступника, который, в свою очередь, охотится за собственными сокровищами…

  • Сценарий фильма написал настоящий милиционер, никому тогда неизвестный Павел Грахов. Он отправил рукопись на студию Ленфильм, но сюжет не получил одобрения в Госкино и более 10 лет пролежал на полке, пока не попал в руки режиссеру Евгению Татарскому.
  • Татарский отдал сценарий на доработку профессиональному сценаристу Артуру Макарову. На внесение изменений у того был всего месяц, но, захваченный историей, Макаров управился всего за 10 дней.
  • Знаменитый Олег Даль, исполнивший роль Брунова, согласился сниматься сразу после прочтения сценария, настолько ярким ему показался образ героя.
  • Любовь Полищук, тогда начинающая актриса, сразу же была утверждена на роль подруги Брунова, поскольку у создателей не оставалось времени на пробы.

Милицейская группа, возглавляемая полковником Зарубиным расследовала обычное дорожное происшествие: на дороге у дачного поселка неизвестный автомобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А через пару дней архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что кто-то следит за его дачей...

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 18 мая 2009
Премьера в мире 6 июня 1977
Дата выхода
6 июня 1977 Россия 12+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Zolotaya mina, Golden Mine, Золотая мина
Режиссер
Евгений Татарский
В ролях
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Евгений Киндинов
Евгений Киндинов
Олег Даль
Олег Даль
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Игорь Ефимов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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Золотая мина

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