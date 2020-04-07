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Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
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Star Wars

Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977

1977 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Давние времена, далекая Галактика. Миром правит тираническая Империя, поборники абсолютной власти, которых ведут за собой Император и его правая рука, ситх Дарт Вейдер. Они в шаге от полной победы над повстанцами и вот-вот закончат создание “Звезды Смерти” - оружия, способного уничтожать целые планеты. К счастью для сражающихся за свободу повстанцев, постаревший рыцарь-джедай Оби Ван Кеноби находит молодого Люка Скайуокера, который обладает талантами Силы и может стать новым джедаем, способным бросить вызов Империи.

  • Джордж Лукас был настолько уверен, что этот фильм провалится, что решил не присутствовать на премьере и отправился в отпуск на Гавайи со своим другом Стивеном Спилбергом. Вдохновленные неожиданной новостью об успехе фильма, они придумали идею фильма “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”. 
  • Решение Джорджа Лукаса согласиться на более низкую зарплату в обмен на полные права на продажу сопутствующих товаров (игрушек и т.п.) сочли глупой авантюрой, однако этот шаг оказался для режиссера сверх успешным и принес ему громную прибыль, попутно изменив саму систему продвижения фильмов. 
  • Актеры сочли Джорджа Лукаса очень необщительным режиссером, а большинство указаний, которые они от него получали, сводились к просьбам быть “быстрее” или “интенсивнее”. Когда во время съемок у него пропал голос, команда вручила ему табличку с двумя этими словами.

Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка Скайуокера, когда тот пытается отыскать пропавшего дроида. С этого момента Люк осознает свое истинное назначение: он один из рыцарей Джедай. В то время как гражданская война охватила галактику, а войска повстанцев ведут бои против сил злого Императора, к Люку и Оби Вану присоединяется отчаянный пилот-наемник Хан Соло, и в сопровождении двух дроидов, R2D2 и C-3PO, этот необычный отряд отправляется на поиски предводителя повстанцев – принцессы Леи. Героям предстоит отчаянная схватка с устрашающим Дартом Вейдером – правой рукой Императора и его секретным оружием – «Звездой Смерти».

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1977
Премьера в России 25 мая 1977
Премьера онлайн 7 апреля 2020
Премьера в мире 25 мая 1977
Возраст 0+
Режиссер
Джордж Лукас
Джордж Лукас
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Питер Кашинг
Алек Гиннесс
Все актеры и съемочная группа
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