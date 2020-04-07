Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977

Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть

Такой путеводитель будет полезен и знатокам франшизы, особенно в качестве подготовки к выходу 27 мая сериала про Оби-Вана Кеноби.