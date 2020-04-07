Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977

Давние времена, далекая Галактика. Миром правит тираническая Империя, поборники абсолютной власти, которых ведут за собой Император и его правая рука, ситх Дарт Вейдер. Они в шаге от полной победы над повстанцами и вот-вот закончат создание “Звезды Смерти” - оружия, способного уничтожать целые планеты. К счастью для сражающихся за свободу повстанцев, постаревший рыцарь-джедай Оби Ван Кеноби находит молодого Люка Скайуокера, который обладает талантами Силы и может стать новым джедаем, способным бросить вызов Империи.
Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка Скайуокера, когда тот пытается отыскать пропавшего дроида. С этого момента Люк осознает свое истинное назначение: он один из рыцарей Джедай. В то время как гражданская война охватила галактику, а войска повстанцев ведут бои против сил злого Императора, к Люку и Оби Вану присоединяется отчаянный пилот-наемник Хан Соло, и в сопровождении двух дроидов, R2D2 и C-3PO, этот необычный отряд отправляется на поиски предводителя повстанцев – принцессы Леи. Героям предстоит отчаянная схватка с устрашающим Дартом Вейдером – правой рукой Императора и его секретным оружием – «Звездой Смерти».