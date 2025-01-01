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Постер мультфильма Зайчонок и муха
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Киноафиша Фильмы Зайчонок и муха

Зайчонок и муха

Zaychonok i Mukha 18+
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О фильме

Злая муха утащила из дома капризного зайчонка…

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 21 апреля 1977
Дата выхода
21 апреля 1977 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zaychonok i Mukha, Rabbit and Fly, Зайчонок и муха
Режиссер
Валентин Караваев
В ролях
Нина Гуляева
Маргарита Корабельникова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Зайчонок и муха

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