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Зайчонок и муха
Зайчонок и муха
Zaychonok i Mukha
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О фильме
Злая муха утащила из дома капризного зайчонка…
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
21 апреля 1977
Дата выхода
21 апреля 1977
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zaychonok i Mukha, Rabbit and Fly, Зайчонок и муха
Режиссер
Валентин Караваев
В ролях
Нина Гуляева
Маргарита Корабельникова
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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