Отзывы о фильме
Получив среднее образование, Виктор не стремился чего-то добиться. Довольствуясь небольшими подработками, он не хотел взваливать на себя ответственность. Однако встреча с Верой кардинально изменила его взгляды на жизнь. Ей пришлось пережить автомобильную аварию, из-за которой умерла ее мама. А сильные чувства Веры к Виктору помогают ей пойти на очередную операцию, которая может уладить ее проблемы со здоровьем.
|14 января 1977
|Россия
|16+