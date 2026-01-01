Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Весь мир в глазах твоих

Весь мир в глазах твоих

The whole world in your eyes 18+
О фильме

Получив среднее образование, Виктор не стремился чего-то добиться. Довольствуясь небольшими подработками, он не хотел взваливать на себя ответственность. Однако встреча с Верой кардинально изменила его взгляды на жизнь. Ей пришлось пережить автомобильную аварию, из-за которой умерла ее мама. А сильные чувства Веры к Виктору помогают ей пойти на очередную операцию, которая может уладить ее проблемы со здоровьем.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 14 января 1977
Дата выхода
14 января 1977 Россия 16+
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Ves mir v glazakh tvoikh, Szemedben az egész világ, The Whole World in Your Eyes..., Ves svit v ochakh tvoyikh..., Весь мир в глазах твоих, Весь світ в очах твоїх...
Режиссер
Иван Симоненко
Станислав Клименко
В ролях
Вера Снежина
Владимир Шпудейко
Константин Степанков
Константин Степанков
Александр Силин
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Весь мир в глазах твоих

