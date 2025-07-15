Комедия Сэндлера с рейтингом-катастрофой «побила» на Netflix и Рейнольдса, и «Бессмертную гвардию» — а 9 из 10 критиков фильм считают «мусором»

Адам Сэндлер снова рвется в топы — старенькая комедия «Одноклассники 2» с внушительными (со знаком минус) 8% свежести на Rotten Tomatoes вдруг бодро взлетела в топы Netflix. Критики когда-то дружно поставили на картине крест: мол, сценарий — проходной, шутки — бородатые, взрослые мужики с подгузниками — вместо нормального юмора. Но зрителю было весело — и вот спустя 12 лет этот бедлам попал на первую строчку стриминга.

Справедливости ради, в прокате «Одноклассники 2» тоже не кисли — несмотря на все фейспалмы рецензентов, фильм собрал по миру 247 миллионов долларов при бюджете в 80. Для Сэндлера это вполне привычный расклад: критики плюются, публика смеётся и несёт деньги в кассу.

А теперь ещё и на Netflix — целый летний лагерь имени Сэндлера: сначала «Одноклассники», потом «Одноклассники 2», а вот-вот подоспеет и долгожданный «Счастливчик Гилмор 2».

Да, особый кайф в том, что вместе с продолжением в топах всплыла и первая часть «Одноклассников». Сэндлер и его друзья по экрану устроили бессрочную пижамную вечеринку: оригинал сейчас занимает восьмое место, опередив боевики с Райаном Рейнольдсом и даже первую «Бессмертную гвардию».

Пока киноманы спорят, нужен ли миру новый «Гилмор», Netflix просто считает просмотры — и подливает бензина в огонь Сэндлер-вселенной. 8% от критиков? Подумаешь. Если под пиццу и газировку комедия заходит на ура — кто вообще вспомнит эти проценты? «Одноклассники 2» снова собирают приятелей на диванах, и эта вечеринка, кажется, будет бесконечной.

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