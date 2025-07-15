Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Комедия Сэндлера с рейтингом-катастрофой «побила» на Netflix и Рейнольдса, и «Бессмертную гвардию» — а 9 из 10 критиков фильм считают «мусором»

Комедия Сэндлера с рейтингом-катастрофой «побила» на Netflix и Рейнольдса, и «Бессмертную гвардию» — а 9 из 10 критиков фильм считают «мусором»

15 июля 2025 15:13
Комедия Сэндлера с рейтингом-катастрофой «побила» на Netflix и Рейнольдса, и «Бессмертную гвардию» — а 9 из 10 критиков фильм считают «мусором»

Картина получила второе дыхание, хотя никто уже и не ждал.

Адам Сэндлер снова рвется в топы — старенькая комедия «Одноклассники 2» с внушительными (со знаком минус) 8% свежести на Rotten Tomatoes вдруг бодро взлетела в топы Netflix. Критики когда-то дружно поставили на картине крест: мол, сценарий — проходной, шутки — бородатые, взрослые мужики с подгузниками — вместо нормального юмора. Но зрителю было весело — и вот спустя 12 лет этот бедлам попал на первую строчку стриминга.

Справедливости ради, в прокате «Одноклассники 2» тоже не кисли — несмотря на все фейспалмы рецензентов, фильм собрал по миру 247 миллионов долларов при бюджете в 80. Для Сэндлера это вполне привычный расклад: критики плюются, публика смеётся и несёт деньги в кассу.

А теперь ещё и на Netflix — целый летний лагерь имени Сэндлера: сначала «Одноклассники», потом «Одноклассники 2», а вот-вот подоспеет и долгожданный «Счастливчик Гилмор 2».

Комедия Сэндлера с рейтингом-катастрофой «побила» на Netflix и Рейнольдса, и «Бессмертную гвардию» — а 9 из 10 критиков фильм считают «мусором»

Да, особый кайф в том, что вместе с продолжением в топах всплыла и первая часть «Одноклассников». Сэндлер и его друзья по экрану устроили бессрочную пижамную вечеринку: оригинал сейчас занимает восьмое место, опередив боевики с Райаном Рейнольдсом и даже первую «Бессмертную гвардию».

Пока киноманы спорят, нужен ли миру новый «Гилмор», Netflix просто считает просмотры — и подливает бензина в огонь Сэндлер-вселенной. 8% от критиков? Подумаешь. Если под пиццу и газировку комедия заходит на ура — кто вообще вспомнит эти проценты? «Одноклассники 2» снова собирают приятелей на диванах, и эта вечеринка, кажется, будет бесконечной.

Ранее мы писали: Устали, что всюду «Игра в кальмара»? Взгляните на 5 других шедевров от Netflix — не зря рейтинги от 7.6 до 8.8

Фото: Кадр из фильма «Одноклассники 2» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
«Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю «Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю Читать дальше 22 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок Читать дальше 20 июля 2025
Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше