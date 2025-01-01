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Постер фильма Труффальдино из Бергамо
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Киноафиша Фильмы Труффальдино из Бергамо

Труффальдино из Бергамо

Truffaldino iz Bergamo 18+
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О фильме

Действие разворачивается в Италии XVIII века. Неисправимый плут и выдумщик Труффальдино сбегает из родного Бергамо и по пути в Венецию нанимается слугой к Федерико Распони. Труффальдино и не подозревает, что на самом деле его хозяин – переодетая в мужчину сестра Федерико Беатриче.

По прибытии в Венецию находчивый герой не теряет время даром и тут же поступает на службу к еще одному знатному синьору по имени Флориндо Аритузи, возлюбленному Беатриче, которого та ищет под личиной своего покойного брата.

Советский двухсерийный телефильм-спектакль с Константином Райкиным в главной снял Владимир Воробьев. Для режиссера “Труффальдино из Бергамо” стал второй киноработой после “Острова сокровищ”, вышедшего несколькими годами ранее. В основу сценария “Труффальдино” легла пьеса венецианского драматурга и либреттиста Карло Гольдони “Слуга двух господ”. Помимо Райкина, в актерский состав вошли Наталья Гундарева, Валентина Кособуцкая, Виктор Костецкий, Елена Дриацкая, Виктор Кривонос, Лев Петропавловский, Игорь Соркин, Александр Березняк и Евгений Тиличеев.

  • Большая часть артистов, занятых в картине, входила в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, который в начале 1970-х годов возглавил режиссер Владимир Воробьев.
  • Роль Труффальдино могла достаться Олегу Далю, Александру Демьяненко или Борису Смолкину, который играл слугу двух господ в театральной постановке. В комедии Воробьева Смолкину в итоге досталась эпизодическая роль
  • Фильм с самого начала задумывался Воробьевым как мюзикл. На съемки режиссер согласился только при условии, что в постановке будет использована музыка известного ленинградского композитора Александра Колкера, работавшего в дуэте с поэтом Кимом Рыжовым.
  • Вокальные партии главного героя исполнил Михаил Боярский. На эту роль его пригласил сам Владимир Воробьев, который ранее отказался взять Боярского в труппу Театра музкомедии из-за его “сиплого голоса”.
  • Роль Труффальдино стала для театрального актера Константина Райкина первой большой киноработой.
  • В ходе репетиций к фильму совместная работа Владимира Воробьева и Константина Райкина не задалась. Долгие поиски Райкиным необходимого образа раздражали импульсивного режиссера. В первый же съемочный день ситуация изменилась: в документальном фильме о Константине Райкине говорится о том, что после отснятого первого дубля раздались аплодисменты, и громче всех аплодировал сам Воробьев.
  • Большая часть картины снималась в павильонах на Ленфильме, за исключением натурных съемок с воздуха в Царском Селе и начальных сцен в Зеленогорске на побережье Финского залива. Съемки у залива проходили в апреле, и на заднем плане виден снег, который можно принять за “набегающую волну”.
  • Знатные венецианцы синьор Панталоне и доктор Ломбарди носят бороды, что маловероятно в эпоху париков: поскольку парики припудривали мукой, мужчинам приходилось гладко брить лица, чтобы мука не попадала в бороды и усы.
  • За Смеральдину, которую сыграла Наталья Гундарева, в фильме спела Елена Дриацкая, исполнительница роли Клариче.
  • На роль Беатриче пробовалась Людмила Гурченко, но роль в итоге досталась малоизвестной на тот момент Валентине Кособуцкой. По мнению создателей фильма, в роли перодетой в брата Беатриче Распони она смотрелась более мужественно, чем Гурченко.
  • Из-за того, что Константин Райкин был сыном легендарного Аркадия Райкина, к нему зачастую проявляли предвзятое отношение. Даже однокурсница Константина по в Щукинскому училищу Наталья Гундарева поначалу воспринимала своего партнера по съемочной площадке в штыки. С началом работы Наталья Георгиевна поняла, что Райкин получил роль Труффальдино заслуженно, и прониклась к актеру уважением.
  • Успех фильма вдохновил Владимира Воробьева на театральную постановку мюзикла. Спектакль присутствовал в репертуаре 20 лет.

Веселый и неутомимый балагур Труффальдино нанимается в услужение сразу к двум господам, живущим в разных номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяина не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех, да и себе найти невесту…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 27 августа 1977
Дата выхода
27 августа 1977 Россия 12+
9 сентября 1977 США
Другие названия
Truffaldino iz Bergamo, Труффальдино из Бергамо, Truffaldino from Bergamo
В ролях
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Виктор Костецкий
Игорь Соркин
Евгений Тиличеев
Полина Райкина
Полина Райкина
Константин Райкин
Константин Райкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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Труффальдино из Бергамо

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