Действие разворачивается в Италии XVIII века. Неисправимый плут и выдумщик Труффальдино сбегает из родного Бергамо и по пути в Венецию нанимается слугой к Федерико Распони. Труффальдино и не подозревает, что на самом деле его хозяин – переодетая в мужчину сестра Федерико Беатриче.

По прибытии в Венецию находчивый герой не теряет время даром и тут же поступает на службу к еще одному знатному синьору по имени Флориндо Аритузи, возлюбленному Беатриче, которого та ищет под личиной своего покойного брата.

Советский двухсерийный телефильм-спектакль с Константином Райкиным в главной снял Владимир Воробьев. Для режиссера “Труффальдино из Бергамо” стал второй киноработой после “Острова сокровищ”, вышедшего несколькими годами ранее. В основу сценария “Труффальдино” легла пьеса венецианского драматурга и либреттиста Карло Гольдони “Слуга двух господ”. Помимо Райкина, в актерский состав вошли Наталья Гундарева, Валентина Кособуцкая, Виктор Костецкий, Елена Дриацкая, Виктор Кривонос, Лев Петропавловский, Игорь Соркин, Александр Березняк и Евгений Тиличеев.