Близкие контакты третьей степени, 1977

Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году, обескураживают ученых. Наименее скептичные люди науки расценивают эти явления, как прямое доказательство существования разумной инопланетной формы жизни. Рой Неари едет в пустыню, где были найдены самолеты, чтобы провести собственное расследование. Ночью его автомобиль застревает на шоссе. Неожиданно в темном небе появляется загадочный источник яркого света. Всего на мгновенье Неари попадает под его лучи, несущие информацию из далеких миров. После контакта с внеземной цивилизацией Рой оказывается во власти странных видений, и это происходит не только с ним…

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