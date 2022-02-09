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Близкие контакты третьей степени Близкие контакты третьей степени
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Close Encounters of the Third Kind

Близкие контакты третьей степени, 1977

1977 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году, обескураживают ученых. Наименее скептичные люди науки расценивают эти явления, как прямое доказательство существования разумной инопланетной формы жизни. Рой Неари едет в пустыню, где были найдены самолеты, чтобы провести собственное расследование. Ночью его автомобиль застревает на шоссе. Неожиданно в темном небе появляется загадочный источник яркого света. Всего на мгновенье Неари попадает под его лучи, несущие информацию из далеких миров. После контакта с внеземной цивилизацией Рой оказывается во власти странных видений, и это происходит не только с ним…
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 15 ноября 1977
Премьера в мире 15 ноября 1977
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
Тери Гарр
Мелинда Диллон
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Все актеры и съемочная группа
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Близкие контакты третьей степени
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