«Беги, дядь Мить!»: только фанаты «Любовь и голуби» вспомнят, кто из героев говорил 5 культовых фраз (тест)

Только не ждите здесь «Людку» — это было бы слишком просто.

Кто не помнит эти тёплые, смешные и такие жизненные диалоги из фильма «Любовь и голуби»? Но сможете ли вы точно определить, кому из героев принадлежат самые узнаваемые фразы этой культовой комедии?

В тесте вас ждёт пять знаменитых реплик, а ваша задача — сходу сказать, произносил ли эти слова Василий, Надя, дядя Митя или другие обаятельные персонажи.

Даже если какие-то цитаты вызовут затруднения — не беда! Это отличный повод снова окунуться в уютный мир этой трогательной и смешной истории. Ну что, готовы проверить, насколько хорошо вы помните любимых героев? Тогда начинаем!

Ранее мы писали: Эх, Вася, Вася... Фанатам Меньшова не понравится причина, по которой современное поколение недолюбливает «Любовь и голуби»