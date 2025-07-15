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Киноафиша Статьи «Беги, дядь Мить!»: только фанаты «Любовь и голуби» вспомнят, кто из героев говорил 5 культовых фраз (тест)

«Беги, дядь Мить!»: только фанаты «Любовь и голуби» вспомнят, кто из героев говорил 5 культовых фраз (тест)

15 июля 2025 15:42
«Беги, дядь Мить!»: только фанаты «Любовь и голуби» вспомнят, кто из героев говорил 5 культовых фраз (тест)

Только не ждите здесь «Людку» — это было бы слишком просто.

Кто не помнит эти тёплые, смешные и такие жизненные диалоги из фильма «Любовь и голуби»? Но сможете ли вы точно определить, кому из героев принадлежат самые узнаваемые фразы этой культовой комедии?

В тесте вас ждёт пять знаменитых реплик, а ваша задача — сходу сказать, произносил ли эти слова Василий, Надя, дядя Митя или другие обаятельные персонажи.

Даже если какие-то цитаты вызовут затруднения — не беда! Это отличный повод снова окунуться в уютный мир этой трогательной и смешной истории. Ну что, готовы проверить, насколько хорошо вы помните любимых героев? Тогда начинаем!

Ранее мы писали: Эх, Вася, Вася... Фанатам Меньшова не понравится причина, по которой современное поколение недолюбливает «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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3 комментария
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