Незнайка в Солнечном городе, 1976

Однажды Незнайка узнает от своей подруги Кнопочки, что если совершить три хороших поступка, то волшебник подарит тебе волшебную палочку. «Легко!» – подумал Незнайка. Но совершить целых три хороших поступка оказалось очень не просто. И все-таки Незнайка своего добивается – появляется волшебник и вручает ему заветную волшебную палочку. Однако, предупреждает волшебник, если совершить три плохих поступка, волшебная палочка потеряет свою силу. Незнайка пропускает его слова мимо ушей – и напрасно! Совершить три плохих поступка оказалось очень легко. В конце концов, Незнайка с друзьями, из-за своих необдуманных действий, попадает в такую сложную ситуацию, что волшебнику снова приходится вмешаться… Смотрите советский мультфильм «Незнайка в Солнечном городе», снятый по мотивам произведений Николая Носова.