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Незнайка в Солнечном городе Незнайка в Солнечном городе
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Neznaika v Solnechnom gorode

Незнайка в Солнечном городе, 1976

1976 / СССР
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

От своей подруги Кнопочки Незнайка узнает, что если совершить три добрых поступка, то появится волшебник и подарит волшебную палочку. После многочисленных неудачных попыток Незнайке это удается. Слова Кнопочки оказываются правдой — в руках Незнайки оказывается волшебная палочка. Наколдовав себе автомобиль, он приглашает Кнопочку и Пачкулю Пестренького поехать в Солнечный город. Солнечный город оказывается приятным, развитым и цивилизованным местом, однако вскоре после появления в нем Незнайки с его волшебной палочкой, в городе начинают происходить скверные вещи...

  • Мультфильм снят по мотивам книги Николая Носова.
  • Мультфильм состоит из 10 серий по 18-20 минут.
  • Единственная экранизация, где внешний вид Незнайки не имеет ничего общего с его классическим образом.
  • Мультфильм выполнен в стилистике цирковой буффонады.
  • Премьера мультфильма состоялась в 1977 году на Центральном телевидении.
  • Над мультфильмом трудилась большая команда создателей: пять режиссеров, четыре художника-постановщика, три оператора, семь композиторов и четыре автора песен, 14 художников-мультипликаторов. Как правило, каждый член съемочной группы поработал над несколькими сериями.

Однажды Незнайка узнает от своей подруги Кнопочки, что если совершить три хороших поступка, то волшебник подарит тебе волшебную палочку. «Легко!» – подумал Незнайка. Но совершить целых три хороших поступка оказалось очень не просто. И все-таки Незнайка своего добивается – появляется волшебник и вручает ему заветную волшебную палочку. Однако, предупреждает волшебник, если совершить три плохих поступка, волшебная палочка потеряет свою силу. Незнайка пропускает его слова мимо ушей – и напрасно! Совершить три плохих поступка оказалось очень легко. В конце концов, Незнайка с друзьями, из-за своих необдуманных действий, попадает в такую сложную ситуацию, что волшебнику снова приходится вмешаться… Смотрите советский мультфильм «Незнайка в Солнечном городе», снятый по мотивам произведений Николая Носова.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 56 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 31 января 1977
Премьера в мире 31 января 1977
Возраст 18+
Режиссер
Ольга Розовская
В ролях
Бронислава Захарова
Всеволод Абдулов
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Римма Быкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Незнайка в Солнечном городе 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юля Керолайн 22 июля 2023, 17:07
Я бы могла поставить оценку выше но увы в этом мультике присутствуют не все персонажи из книги, а также нет технического прогресса, который был описан в книге
Юля Керолайн 22 июля 2023, 17:04
Могла . ооставитт и больше но н вижу персонажей
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