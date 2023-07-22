Незнайка в Солнечном городе, 1976

От своей подруги Кнопочки Незнайка узнает, что если совершить три добрых поступка, то появится волшебник и подарит волшебную палочку. После многочисленных неудачных попыток Незнайке это удается. Слова Кнопочки оказываются правдой — в руках Незнайки оказывается волшебная палочка. Наколдовав себе автомобиль, он приглашает Кнопочку и Пачкулю Пестренького поехать в Солнечный город. Солнечный город оказывается приятным, развитым и цивилизованным местом, однако вскоре после появления в нем Незнайки с его волшебной палочкой, в городе начинают происходить скверные вещи...
Однажды Незнайка узнает от своей подруги Кнопочки, что если совершить три хороших поступка, то волшебник подарит тебе волшебную палочку. «Легко!» – подумал Незнайка. Но совершить целых три хороших поступка оказалось очень не просто. И все-таки Незнайка своего добивается – появляется волшебник и вручает ему заветную волшебную палочку. Однако, предупреждает волшебник, если совершить три плохих поступка, волшебная палочка потеряет свою силу. Незнайка пропускает его слова мимо ушей – и напрасно! Совершить три плохих поступка оказалось очень легко. В конце концов, Незнайка с друзьями, из-за своих необдуманных действий, попадает в такую сложную ситуацию, что волшебнику снова приходится вмешаться… Смотрите советский мультфильм «Незнайка в Солнечном городе», снятый по мотивам произведений Николая Носова.