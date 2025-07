Страна СССР

Продолжительность 1 час 15 минут

Год выпуска 1977

Премьера в мире 6 июня 1977

Производство Киностудия имени М. Горького

Другие названия

Khomut dlya markiza, A Collar for the Marquis, La briglia per Dardo, Хомут для Маркиза