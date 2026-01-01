Отзывы о фильме
История Генерала армии Дугласа МакАртура, Верховного командующего союзническими войсками во время Второй мировой войны, а таже Командующего войсками ООН во время корейской войны. Фильм начинается в 1942, после падения Филлипин, и охватывает всю замечательную карьеру МакАртура — военной легенды США, включая и дни принудительной отставки генерала президентом Труманом.
|30 июня 1977
|Россия
|12+
|1 января 1980
|Бразилия
|5 мая 1978
|Ирландия
|PG
|30 июня 1977
|Казахстан
|2 мая 1980
|Португалия
|1 июля 1977
|США
|30 июня 1977
|Украина
|17 апреля 1978
|Швеция
|22 декабря 1977
|Южная Корея
