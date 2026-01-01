Оповещения от Киноафиши
Постер фильма МакАртур
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы МакАртур

МакАртур

MacArthur 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История Генерала армии Дугласа МакАртура, Верховного командующего союзническими войсками во время Второй мировой войны, а таже Командующего войсками ООН во время корейской войны. Фильм начинается в 1942, после падения Филлипин, и охватывает всю замечательную карьеру МакАртура — военной легенды США, включая и дни принудительной отставки генерала президентом Труманом.

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 30 июня 1977
Дата выхода
30 июня 1977 Россия 12+
1 января 1980 Бразилия
5 мая 1978 Ирландия PG
30 июня 1977 Казахстан
2 мая 1980 Португалия
1 июля 1977 США
30 июня 1977 Украина
17 апреля 1978 Швеция
22 декабря 1977 Южная Корея 15
MPAA PG
Бюджет $9 000 000
Производство Universal Pictures
Другие названия
MacArthur, MacArthur - Held des Pazifik, MacArthur, le général rebelle, MacArthur: El general rebelde, Generał MacArthur, Generalen, Mac Arthur il generale ribelle, MacArthur - kapinallinen kenraali, MacArthur - Oprørsgeneralen, MacArthur, de generaal rebel, MacArthur, o General Rebelde, MacArthur, the Rebel General, MacArthur: Opprørsgeneralen, Stratigos MacArthur, o thrylos tou Eirinikou, МакАртур, МакАртър, マッカーサー, 麥克阿瑟
Режиссер
Джозеф Сарджент
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Иван Бонар
Уорд Костильо
Марж Дюсэй
Николас Костер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Lt. Gen. Richard K. Sutherland В Инчхоне одни из самых высоких приливов в мире, но только раз в месяц они достигают такой высоты, чтобы наши крупные десантные суда могли зайти в порт. Есть, может быть, два трёхчасовых окна, когда МакАртур может высадить войска на берег. Этого времени недостаточно для масштабного десанта.
Gen. Sampson Именно. Это не больше чем окоп на болотах. Если перечислить все возможные препятствия, Инчхон собрал их все.
Lt. Gen. Richard K. Sutherland Однако, господа, МакАртур утверждает, что именно на эти препятствия он и рассчитывает. Он считает, что враг не поверит, что кто-то решится преодолеть такие трудности. Элемент неожиданности — его самый ценный союзник.
President Harry S. Truman [Смотрит на генерала Джорджа К. Маршалла] Что вы думаете о плане Его Величества?
Gen. George C. Marshall Это смело... это гениально... и это опасно.
Кадры из фильма
