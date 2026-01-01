Lt. Gen. Richard K. Sutherland В Инчхоне одни из самых высоких приливов в мире, но только раз в месяц они достигают такой высоты, чтобы наши крупные десантные суда могли зайти в порт. Есть, может быть, два трёхчасовых окна, когда МакАртур может высадить войска на берег. Этого времени недостаточно для масштабного десанта.

Gen. Sampson Именно. Это не больше чем окоп на болотах. Если перечислить все возможные препятствия, Инчхон собрал их все.

Lt. Gen. Richard K. Sutherland Однако, господа, МакАртур утверждает, что именно на эти препятствия он и рассчитывает. Он считает, что враг не поверит, что кто-то решится преодолеть такие трудности. Элемент неожиданности — его самый ценный союзник.

President Harry S. Truman [Смотрит на генерала Джорджа К. Маршалла] Что вы думаете о плане Его Величества?