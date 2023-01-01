Серебряные медведи, 1978

Крутой эксперт по финансам Док получает задание мафии, содержащей казино в Лас-Вегасе, купить банк в Швейцарии для отмывки денег. По ходу дела Докане раз подставляют, в том числе подсовывают вместо банка комнатушку в мерзком районе Лугано. Превратности фортуны скрашивает знакомство с Дэбби — юной женой банкира из Сан — Франциско, которую развлечения интересуют гораздо больше, чем финансы. Лихие повороты сюжета заносят Дока в Иран, где он открывает серебряные копи и заваливает мировой рынок этим металлом по демпинговым ценам, что, в свою очередь, приводит к новой череде подставок и интриг.