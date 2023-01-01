Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряные медведи Серебряные медведи
Киноафиша Фильмы Серебряные медведи
Silver Bears

Серебряные медведи, 1978

1978 / Великобритания
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Крутой эксперт по финансам Док получает задание мафии, содержащей казино в Лас-Вегасе, купить банк в Швейцарии для отмывки денег. По ходу дела Докане раз подставляют, в том числе подсовывают вместо банка комнатушку в мерзком районе Лугано. Превратности фортуны скрашивает знакомство с Дэбби — юной женой банкира из Сан — Франциско, которую развлечения интересуют гораздо больше, чем финансы. Лихие повороты сюжета заносят Дока в Иран, где он открывает серебряные копи и заваливает мировой рынок этим металлом по демпинговым ценам, что, в свою очередь, приводит к новой череде подставок и интриг.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в России 3 июня 1977
Премьера в мире 3 июня 1977
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Иван Пассер
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Сибилл Шепард
Сибилл Шепард
Луи Журдан
Стефан Одран
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Серебряные медведи
Вода
Вода (1985)
6.2
Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк
Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк (1976)
5.6
Заговор Уилби
Заговор Уилби (1975)
6.4166665
Берегись, моряк
Берегись, моряк (1956)
6.4
Отпетые мошенники
Отпетые мошенники (1988)
8.9
Без единой улики
Без единой улики (1988)
7.3846154
Рождённый побеждать
Рождённый побеждать (1971)
5.6
Дорогой диктатор
Дорогой диктатор (2018)
5
Уйти красиво
Уйти красиво (2016)
7.3589745
Арлетт
Арлетт (1997)
5.5
Удар по системе
Удар по системе (1990)
6.6923075
Смертельная ловушка
Смертельная ловушка (1982)
7
Постер фильма Серебряные медведи 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше