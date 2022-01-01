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Их двое
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Ök ketten

Их двое, 1977

1977 / Венгрия / Франция
6.4 Оцените
13 голосов
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О фильме

Классическая работа Марты Месарош начинается с известия о смерти матери, которое Мария (Марина Влади) получает от мужа. За исключением этой трагедии, всё у Марии, кажется, в порядке — в отличие от большинства неустроенных, несчастливых в личной жизни девушек, что снимают комнаты в общежитии, комендантом которого служит Мария. Однажды она сближается с нервной, резкой девчонкой, почти пацанкой Жюли (Лили Монори), пытающейся сбежать от мужа, распускающего руки алкоголика (Ян Новицкий)... «Их двое» — образец психологической глубины и абсолютно моцартианской режиссерской легкости, ясное и свободное кино про отношения. На эпизодическую роль Месарош с её острым чутьём на актуальность пригласила Владимира Высоцкого — как ни странно, но это единственный фильм, где знаменитые супруги снимались вместе.

6.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 5 октября 1977
Премьера в мире 5 октября 1977
Возраст 16+
Режиссер
Марта Месарош
В ролях
Марина Влади
Марина Влади
Лили Монори
Ян Новицкий
Жужи Цинкоци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Их двое 1 постер
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