Их двое, 1977

Классическая работа Марты Месарош начинается с известия о смерти матери, которое Мария (Марина Влади) получает от мужа. За исключением этой трагедии, всё у Марии, кажется, в порядке — в отличие от большинства неустроенных, несчастливых в личной жизни девушек, что снимают комнаты в общежитии, комендантом которого служит Мария. Однажды она сближается с нервной, резкой девчонкой, почти пацанкой Жюли (Лили Монори), пытающейся сбежать от мужа, распускающего руки алкоголика (Ян Новицкий)... «Их двое» — образец психологической глубины и абсолютно моцартианской режиссерской легкости, ясное и свободное кино про отношения. На эпизодическую роль Месарош с её острым чутьём на актуальность пригласила Владимира Высоцкого — как ни странно, но это единственный фильм, где знаменитые супруги снимались вместе.