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Почти смешная история
Почти смешная история
Pochti smeshnaya istoriya
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
мелодрама
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
27 июля 1977
Дата выхода
27 июля 1977
Россия
8 августа 1977
США
Производство
Ekran
Другие названия
Pochti smeshnaya istoriya, Почти смешная история, An Almost Funny Story
В ролях
Ольга Антонова
Людмила Аринина
Михаил Глузский
Михаил Данилов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.7
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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