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Киноафиша Фильмы Почти смешная история

Почти смешная история

Pochti smeshnaya istoriya 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 27 июля 1977
Дата выхода
27 июля 1977 Россия
8 августа 1977 США
Производство Ekran
Другие названия
Pochti smeshnaya istoriya, Почти смешная история, An Almost Funny Story
В ролях
Ольга Антонова
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Михаил Данилов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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