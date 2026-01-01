Питер Шэффер адаптировал собственную захватывающую пьесу о молодом человеке, Элане Стрэнге, которого необъяснимым образом тянет ослеплять лошадей. Бертон в роли доктора Мартина Дайсарта, психиатра, который понимает, что религиозная лихорадка, снедающая Элана, является ключем к разгадке.
Набожная мать Элана, Дора Стрэнг навязала запутавшемуся юноше противоречивые взгляды на жизнь, которые, в результате, вылились в его поведении. Суд поручает доктору Дайсарту докопаться до первопричин поступков Элана, и по ходу дела он многое узнает о самом себе.
|16 октября 1977
|Россия
|6+
|20 октября 1977
|Великобритания
|15
|16 октября 1977
|Казахстан
|16 октября 1977
|США
|16 октября 1977
|Украина