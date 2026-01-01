Мартин Дайсарт Моменты сцепляются друг с другом, как магниты, выкованные цепью оков. Почему? Я могу проследить их, я могу даже со временем разорвать их снова. Но почему в начале они вообще притянулись? Почему именно эти моменты опыта, а не другие — я не знаю! И никто не знает! И если не знаю я, если я не могу никогда узнать, что я здесь делаю? Я не о том, что делаю клинически или социально, а фундаментально. Эти почему, эти вопросы — фундаментальны. Но им нет места в кабинете врача. Значит, есть ли место мне? Есть ли оно для кого-то из нас?