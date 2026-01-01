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Постер фильма Эквус
7.1
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7.1

Эквус

, 1977
Equus
США, Великобритания / драма, криминал, ужасы / 18+
Постер фильма Эквус
7.1

О фильме

Питер Шэффер адаптировал собственную захватывающую пьесу о молодом человеке, Элане Стрэнге, которого необъяснимым образом тянет ослеплять лошадей. Бертон в роли доктора Мартина Дайсарта, психиатра, который понимает, что религиозная лихорадка, снедающая Элана, является ключем к разгадке.

Набожная мать Элана, Дора Стрэнг навязала запутавшемуся юноше противоречивые взгляды на жизнь, которые, в результате, вылились в его поведении. Суд поручает доктору Дайсарту докопаться до первопричин поступков Элана, и по ходу дела он многое узнает о самом себе.

В ролях

Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Мартин Дайсарт
Колин Блейкли
Frank Strang
Гарри Эндрюс
Harry Dalton
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Hesther Saloman
Дженни Агаттер
Дженни Агаттер
Jill Mason
Кейт Рид
Margaret Dysart
Джон Уаймэн
Horseman
Элва Мэй Хувер
Miss Raintree
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Dora Strang
Питер Ферт
Алан Стрэнг
Режиссер Сидни Люмет
Сценарист Питер Шеффер
Композитор Ричард Родни Беннетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 16 октября 1977
Дата выхода
16 октября 1977 Россия 6+
20 октября 1977 Великобритания 15
16 октября 1977 Казахстан
16 октября 1977 США
16 октября 1977 Украина
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Производство Persky-Bright Productions, Winkast Film Productions
Другие названия
Equus, Fliehende Pferde, Equus - Blinde Pferde, Equus - hästen, Equus - hestenes gud, Equus - slepi konji, Hasten, Hesteguden, Hevonen, Jeździec, Küheylan, Έκβους, Равнопоставеност, Эквус, エクウス

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

Цитаты

Мартин Дайсарт Моменты сцепляются друг с другом, как магниты, выкованные цепью оков. Почему? Я могу проследить их, я могу даже со временем разорвать их снова. Но почему в начале они вообще притянулись? Почему именно эти моменты опыта, а не другие — я не знаю! И никто не знает! И если не знаю я, если я не могу никогда узнать, что я здесь делаю? Я не о том, что делаю клинически или социально, а фундаментально. Эти почему, эти вопросы — фундаментальны. Но им нет места в кабинете врача. Значит, есть ли место мне? Есть ли оно для кого-то из нас?

Отзывы о фильме

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