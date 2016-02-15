Подранок - птица с подбитым крылом. Детдомовские дети, дети войны… Сердце сразу сжимается при этих словах. Они похожи на раненых птичек. Голодные годы, искалеченные судьбы… Писатель Алексей Бартенев возвращается в родные края и пытается восстановить связь с бывшими воспитанниками детского дома, в котором вырос и он. Там прошло его детство, которое, несмотря на тяжелые времена, было по-своему счастливым.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1977
Премьера в мире27 мая 1977
Дата выхода
20 июня 1977
Россия
20 июня 1977
СССР
1 ноября 1979
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Podranki, Siročići, Sirote, Подранки, De föräldralösa, De foreldreløse, E le cicogne torneranno a volare, Jak zranione ptaki, Les orphelins, Mit gebrochenen Schwingen, Orphans, Os Orfãos, Sebzett madarak, Siipirikot, Ta orfana, The Orphans, Wounded Birds, Yaralı kuş, みなし児
и название стоящее. подранили столько людей и так по разному.
пересматриваю и перечитываю.