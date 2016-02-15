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Постер фильма Подранки
Постер фильма Подранки
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Подранки

Подранки

Podranki 18+
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О фильме

Подранок - птица с подбитым крылом. Детдомовские дети, дети войны… Сердце сразу сжимается при этих словах. Они похожи на раненых птичек. Голодные годы, искалеченные судьбы… Писатель Алексей Бартенев возвращается в родные края и пытается восстановить связь с бывшими воспитанниками детского дома, в котором вырос и он. Там прошло его детство, которое, несмотря на тяжелые времена, было по-своему счастливым.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 27 мая 1977
Дата выхода
20 июня 1977 Россия
20 июня 1977 СССР
1 ноября 1979 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Podranki, Siročići, Sirote, Подранки, De föräldralösa, De foreldreløse, E le cicogne torneranno a volare, Jak zranione ptaki, Les orphelins, Mit gebrochenen Schwingen, Orphans, Os Orfãos, Sebzett madarak, Siipirikot, Ta orfana, The Orphans, Wounded Birds, Yaralı kuş, みなし児
Режиссер
Николай Губенко
Николай Губенко
В ролях
Николай Губенко
Николай Губенко
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Бухути Закариадзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
alex 15 февраля 2016, 11:36
хорошее кино.



и название стоящее. подранили столько людей и так по разному.



пересматриваю и перечитываю.
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