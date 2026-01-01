Отзывы о фильме
Захватывающая история о покушении. Осужденный за убийство заключенный получает возможность бежать из тюрьмы Сен-Квентин и воссоединиться со своей женой. Затем его заставляют убить какого-то политического деятеля.
|23 марта 1977
|Россия
|16+
|26 августа 1977
|Германия
|27 февраля 1978
|Дания
|23 марта 1977
|Казахстан
|25 декабря 1977
|Мексика
|15 июля 1977
|Норвегия
|17 февраля 1978
|Португалия
|23 марта 1977
|США
|23 марта 1977
|Украина
|3 августа 1977
|Франция
|25 июля 1977
|Швеция
Фургон с хлебом, в котором находятся Такер и Спивента, показан едущим по мосту Золотые Ворота в южном направлении — из округа Марин в Сан‑Франциско. Однако в следующей же сцене, где заключённых выводят из фургона, действие явно происходит под проезжей частью — снова на стороне моста, относящейся к округу Марин.