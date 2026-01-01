Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Принцип домино
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Киноафиша Фильмы Принцип домино

Принцип домино

The Domino Principle 18+
О фильме

Захватывающая история о покушении. Осужденный за убийство заключенный получает возможность бежать из тюрьмы Сен-Квентин и воссоединиться со своей женой. Затем его заставляют убить какого-то политического деятеля.

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 23 марта 1977
Дата выхода
23 марта 1977 Россия 16+
26 августа 1977 Германия
27 февраля 1978 Дания
23 марта 1977 Казахстан
25 декабря 1977 Мексика
15 июля 1977 Норвегия
17 февраля 1978 Португалия
23 марта 1977 США
23 марта 1977 Украина
3 августа 1977 Франция
25 июля 1977 Швеция
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Производство Associated General Films, Incorporated Television Company (ITC)
Другие названия
The Domino Principle, Das Domino Komplott, Die Domino Verschwörung, Los implacables, A dominó elv, As Pedras do Dominó, Atentado ao Presidente, Biljett till helvetet, Das Domino Prinzip, Das Domino-Prinzip, De presidio a primera página, Døden spiller domino, Dødens marionet, Epiheirisis 'Domino', Il Principio del Domino, Il principio del domino: la vita in gioco, La théorie des dominos, La vida en juego, Ölüm kumarı, Principiul dominoului, The Domino Killings, Viikatemiehet, Zasady domina, Принцип домино, Принципът на доминото, ドミノ・ターゲット, 霹靂大刺客
Режиссер
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
В ролях
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Ричард Уидмарк
Ричард Уидмарк
Микки Руни
Эдвард Альберт
Илай Уоллак
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

Киноляпы

Фургон с хлебом, в котором находятся Такер и Спивента, показан едущим по мосту Золотые Ворота в южном направлении — из округа Марин в Сан‑Франциско. Однако в следующей же сцене, где заключённых выводят из фургона, действие явно происходит под проезжей частью — снова на стороне моста, относящейся к округу Марин.

Цитаты
Tucker Скажи мне одну вещь
Tagge Говори
Tucker Это уже конец?
Tagge Не знаю. Чем больше смрада, тем больше нужно скрывать. И тот, кто больше всего волнуется — это тот, кто отдал первый приказ. Если он запаникует, домино начнут падать.
