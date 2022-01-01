Бобик в гостях у Барбоса, 1977

Псу по кличке Барбос в жизни повезло: он живет в своей собственной квартире со своим хозяином, Дедушкой, и не знает голода и лишений. Однажды, когда Дедушка уходит по делам и оставляет пса «за главного», тот решает пригласить в гости своего друга, дворового пса Бобика. После разваливающейся конуры домашний уют кажется Бобику настоящим раем, и Барбос, расходясь все больше и больше, изображает из себя хозяина квартиры и начинает в ней беспредел. Герои уничтожают мебель и съестное, а потом засыпают прямо в хозяйской постели. И в этот момент Дедушка возвращается…
Рано утром дедушка выгуливает своего домашнего любимца — пса Барбоса. Потом оставляет его одного дома, а сам уходит до вечера, оставив Барбоса «за хозяина». Псу скучно одному, и он приглашает в гости дворнягу Бобика. Перед гостем Барбос начинает строить из себя настоящего хозяина квартиры…