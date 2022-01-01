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Бобик в гостях у Барбоса Бобик в гостях у Барбоса
Киноафиша Фильмы Бобик в гостях у Барбоса

Бобик в гостях у Барбоса, 1977

1977 / СССР
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Псу по кличке Барбос в жизни повезло: он живет в своей собственной квартире со своим хозяином, Дедушкой, и не знает голода и лишений. Однажды, когда Дедушка уходит по делам и оставляет пса «за главного», тот решает пригласить в гости своего друга, дворового пса Бобика. После разваливающейся конуры домашний уют кажется Бобику настоящим раем, и Барбос, расходясь все больше и больше, изображает из себя хозяина квартиры и начинает в ней беспредел. Герои уничтожают мебель и съестное, а потом засыпают прямо в хозяйской постели. И в этот момент Дедушка возвращается…

  • Мультфильм создан по мотивам одноименного рассказа Николая Носова. Мало кто знает, что это не первая его экранизация: в 1964 году вышел одноименный короткий фильм по рассказу, главные роли в котором сыграли настоящие собаки. Кроме того, несколько лет спустя по рассказу поставили детский спектакль в московском ТЮЗе. 
  • Главных героев мультфильма озвучивали крупнейшие звезды советского кино, Юрий Никулин и Олег Табаков. Композитор фильма Владимир Комаров вспоминал, как они вели себя на первом озвучании: Никулин неуверенным голосом своего героя сказал, что ему нужно еще немного порепетировать, а Табаков громогласно рявкнул: «Пишем!»

Рано утром дедушка выгуливает своего домашнего любимца — пса Барбоса. Потом оставляет его одного дома, а сам уходит до вечера, оставив Барбоса «за хозяина». Псу скучно одному, и он приглашает в гости дворнягу Бобика. Перед гостем Барбос начинает строить из себя настоящего хозяина квартиры…

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 1 января 1977
Премьера в мире 1 января 1977
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Попов
В ролях
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Олег Табаков
Олег Табаков
Все актеры и съемочная группа
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Бобик в гостях у Барбоса
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