Бобик в гостях у Барбоса, 1977

Псу по кличке Барбос в жизни повезло: он живет в своей собственной квартире со своим хозяином, Дедушкой, и не знает голода и лишений. Однажды, когда Дедушка уходит по делам и оставляет пса «за главного», тот решает пригласить в гости своего друга, дворового пса Бобика. После разваливающейся конуры домашний уют кажется Бобику настоящим раем, и Барбос, расходясь все больше и больше, изображает из себя хозяина квартиры и начинает в ней беспредел. Герои уничтожают мебель и съестное, а потом засыпают прямо в хозяйской постели. И в этот момент Дедушка возвращается…