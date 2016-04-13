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Постер фильма Смоки и Бандит
Постер фильма Смоки и Бандит
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Смоки и Бандит

Смоки и Бандит

Smokey and the Bandit 18+
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О фильме

Бандит и Кледус, два южанина–дальнобойщика, принимают заказ от больших шишек Большого и Маленького Эноса, чтобы забрать грузовик пива из Техаса и вернуть его им в течение определенного периода времени. Найти машину было достаточно просто, но когда герои покидают Техас, Бандит невольно подбирает на шоссе Кэрри, будущую невесту, которая по какой-то причине только что оставила своего жениха Джуниора у алтаря. Герои еще не знают, что Джуниор – сын местного шерифа Буфорда Джастиса. Когда Буфорд и Джуниор узнают, что произошло, они отправляются в «скоростную погоню» за сбежавшей невестой через юго-восток, чтобы поймать Бандита…

  • Джеки Глисон рассказал, что сцена в кафе с участием его и Берта Рейнольдса не была прописана в сценарии. Это была идея Глисона, а сцена полностью импровизирована. 
  • Хэл Нидхэм попросил Джерри Рида написать музыкальную тему к фильму. Пару часов спустя Рид представил Нидхему балладу "East Bound and Down". Рид начал играть на акустической гитаре, и Нидхэм немедленно остановил его. Решив, что Нидхему она не нравится, Рид предложил ему переписать песню, на что тот ответил: «Если вы уберете хоть одну ноту, я убью вас!» Позже песня стала одним из самых больших хитов Рида.
  • По словам Патриции Хичкок, это был любимый фильм ее отца Альфреда Хичкока.

Парочка водителей, Бандит и Снеговик, берутся перевезти грузовик контрабандного пива из Тексарканы в Атланту за 48 часов. Схема проста: пока Бандит отвлекает полицейских, Снеговик спокойно на грузовике едет за ним. В то же время шериф Бьюфорд Джастис решает во что бы то не стало поймать Бандита, так как невеста его сына сбежала со свадьбы и села к Бандиту в машину…

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1977
Премьера онлайн 13 апреля 2016
Премьера в мире 19 мая 1977
Дата выхода
19 мая 1977 Россия 12+
1 июля 1977 Австралия
10 февраля 1978 Бразилия
14 июля 1977 Великобритания
10 февраля 1978 Германия
14 сентября 1977 Греция
26 мая 1977 Дания
2 сентября 1977 Ирландия
14 октября 2024 Исландия Allowed
15 февраля 1978 Испания
19 мая 1977 Казахстан
27 мая 1977 США
19 мая 1977 Украина
21 декабря 1977 Франция
22 октября 1977 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $4 300 000
Сборы в мире $126 750 426
Производство Universal Pictures, Rastar Films
Другие названия
Smokey and the Bandit, Dos pícaros con suerte, 2 pícaros con suerte, Cours après moi shérif, Ein ausgekochtes Schlitzohr, Смоки и Бандит, Agarra-me se Puderes, Agarre-me se Puderes, Bandit, Çılgın, Det vilde ræs, Ein ausgeschlitztes Kochohr, Il bandito e la madama, Konna ja Koukku, Los caraduras, Mistrz kierownicy ucieka, Nu blåser vi snuten, O atsidas kai to lagoniko, Os Bons e os Maus, Polda a bandita, Poliš a bandita, Šerifas ir banditas, Smokey és a bandita, Smokey i Bandit, Smokey ja bandiit, Smokey şi Banditul, Smoki i bandit, Smoki va Bandit, Smoki və Bandit, Ο ατσίδας και το λαγωνικό, Смоки мен Бандит, Смокі і Бандит, Смоуки и бандита, トランザム7000, 追追追
Режиссер
Хэл Нидэм
Хэл Нидэм
В ролях
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Салли Филд
Салли Филд
Джерри Рид
Пол Уильямс
Пэт МакКормик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb
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