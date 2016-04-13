Бандит и Кледус, два южанина–дальнобойщика, принимают заказ от больших шишек Большого и Маленького Эноса, чтобы забрать грузовик пива из Техаса и вернуть его им в течение определенного периода времени. Найти машину было достаточно просто, но когда герои покидают Техас, Бандит невольно подбирает на шоссе Кэрри, будущую невесту, которая по какой-то причине только что оставила своего жениха Джуниора у алтаря. Герои еще не знают, что Джуниор – сын местного шерифа Буфорда Джастиса. Когда Буфорд и Джуниор узнают, что произошло, они отправляются в «скоростную погоню» за сбежавшей невестой через юго-восток, чтобы поймать Бандита…
Парочка водителей, Бандит и Снеговик, берутся перевезти грузовик контрабандного пива из Тексарканы в Атланту за 48 часов. Схема проста: пока Бандит отвлекает полицейских, Снеговик спокойно на грузовике едет за ним. В то же время шериф Бьюфорд Джастис решает во что бы то не стало поймать Бандита, так как невеста его сына сбежала со свадьбы и села к Бандиту в машину…
|19 мая 1977
|Россия
|12+
|1 июля 1977
|Австралия
|10 февраля 1978
|Бразилия
|14 июля 1977
|Великобритания
|10 февраля 1978
|Германия
|14 сентября 1977
|Греция
|26 мая 1977
|Дания
|2 сентября 1977
|Ирландия
|14 октября 2024
|Исландия
|Allowed
|15 февраля 1978
|Испания
|19 мая 1977
|Казахстан
|27 мая 1977
|США
|19 мая 1977
|Украина
|21 декабря 1977
|Франция
|22 октября 1977
|Япония
|PG12