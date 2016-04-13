Бандит и Кледус, два южанина–дальнобойщика, принимают заказ от больших шишек Большого и Маленького Эноса, чтобы забрать грузовик пива из Техаса и вернуть его им в течение определенного периода времени. Найти машину было достаточно просто, но когда герои покидают Техас, Бандит невольно подбирает на шоссе Кэрри, будущую невесту, которая по какой-то причине только что оставила своего жениха Джуниора у алтаря. Герои еще не знают, что Джуниор – сын местного шерифа Буфорда Джастиса. Когда Буфорд и Джуниор узнают, что произошло, они отправляются в «скоростную погоню» за сбежавшей невестой через юго-восток, чтобы поймать Бандита…