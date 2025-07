Страна США

Продолжительность 1 час 36 минут

Год выпуска 1977

Премьера онлайн 13 апреля 2016

Премьера в мире 19 мая 1977

MPAA PG

Бюджет $4 300 000

Сборы в мире $126 750 426

Производство Universal Pictures, Rastar Films

Другие названия

Smokey and the Bandit, Dos pícaros con suerte, 2 pícaros con suerte, Cours après moi shérif, Ein ausgekochtes Schlitzohr, Смоки и Бандит, Agarra-me se Puderes, Agarre-me se Puderes, Bandit, Çılgın, Det vilde ræs, Ein ausgeschlitztes Kochohr, Il bandito e la madama, Konna ja Koukku, Los caraduras, Mistrz kierownicy ucieka, Nu blåser vi snuten, O atsidas kai to lagoniko, Os Bons e os Maus, Polda a bandita, Poliš a bandita, Šerifas ir banditas, Smokey és a bandita, Smokey i Bandit, Smokey ja bandiit, Smokey şi Banditul, Smoki i bandit, Smoki va Bandit, Smoki və Bandit, Ο ατσίδας και το λαγωνικό, Смоки мен Бандит, Смокі і Бандит, Смоуки и бандита, トランザム7000, 追追追