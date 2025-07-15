Звезд с неба не хватает, но свое дело знает: новый детектив Netflix почти обогнал «Игру в кальмара» — в России у него ноль «хайпа»

Проект выстрелил, хотя этого, кажется, не ждал никто.

На дворе июль, «Игру в кальмара» все еще смотрят всем миром — тут вопросов и сюрпризов нет. Но кто же такой этот неожиданный сосед «Кальмара» под названием «Черное солнце», вырвавшийся на второе место в глобальном рейтинге Netflix? Шуму вокруг него в России — почти ноль, оценки — средние, зато цифры просмотров удивляют.

О чем оно вообще?

Французы завернули знакомую тему под солнечным провансальским соусом: молодая мать Альба (Ава Бая) сбегает из старой жизни и устраивается собирать цветы на престижной ферме в Провансе. Но вместо тихой идиллии — внезапный труп хозяина хозяйства. И Альба — сразу главный подозреваемый. А потом все становится еще веселее: оказывается, покойный — ее биологический отец, а она — внезапная наследница целой цветочной империи.

Что дальше? Семья покойного, мягко говоря, не в восторге. Против Альбы — все: вдова (Изабель Аджани, великая француженка с двумя номинациями на «Оскар»), злобные родственнички и полиция. Единственная подруга — внучка убитого, по совместительству адвокат. В общем, классический котел «кто убил и зачем», замешанный на семейных тайнах и бесконечных интригах.

Чем цепляет?

«Черное солнце» — не самый хитроумный детектив на свете. На IMDB (рейтинг 6.1 всего-то) его ругают за «дырявый» сюжет и торопливый монтаж: вроде интриги есть, но лоск ускользает. Зато атмосфера берет свое: южное солнце, цветочные плантации, древние особняки и наследственные скандалы. Аджани вытягивает шоу почти в одиночку — критики сходятся, что смотреть стоит хотя бы ради ее хищной, чуть ироничной игры.

Да и всего-то 6 серий в сезоне — точно не успеет надоесть.

Стоит ли смотреть?

Если любишь летние «уикендные» триллеры с красивой картинкой и не ждешь второго «Настоящего детектива» — самое то. Вердикт: включить — да, ждать шедевра — нет.

Ранее мы писали: Netflix остался без культового «Черного зеркала»: сериал уже не будет таким как прежде — у создателей поменялись планы