Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Догада
1 постер
Киноафиша Фильмы Догада

Догада

Dogada 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По русской сказке-шутке о глупых мужиках.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 сентября 1977
Дата выхода
1 сентября 1977 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dogada, Догада
Режиссер
Станислав Соколов
Станислав Соколов
В ролях
Феликс Иванов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Догада
Гофманиада 5.8
Гофманиада (2018)
Бездомные домовые 5.8
Бездомные домовые (1981)
Большой подземный бал 6.3
Большой подземный бал (1987)
Рыбья упряжка 0.0
Рыбья упряжка (1982)
0.0
Гофман и тайна часовщика (2016)
Про Ерша Ершовича 5.5
Про Ерша Ершовича (1979)

Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Догада

Похожие фильмы онлайн

Бездомные домовые
 
Рыбья упряжка
 
Про Ерша Ершовича
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше