Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Золотая речка
1 постер
Киноафиша Фильмы Золотая речка

Золотая речка

Zolotaya rechka 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие второй части дилогии Вениамина Дормана разворачиваются через 5 лет после событий, описанных в «Пропавшей экспедиции». Месторождение на сибирской реке Ардыбаш снова пополнилось золотом, но добраться до него стало гораздо труднее, чем в 1918 году.

  • Режиссер «Пропавшей экспедиции» и «Золотой речки» Вениамин Дорман (1927-1988) к моменту дилогии уже был известен своими политическими триллерами «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Из-за наступившей к середине 1970-х разрядки в отношениях между Советским Союзом и США Дорман был вынужден на время отойти от киноистории о «резиденте» и обратиться к приключенческим сюжетам.
  • Как и «Пропавшую экспедицию», «Золотую речку» снимали на Южном Урале, неподалеку от города Белорецка и на его окраинах, где к моменту съемок все еще сохранились в неплохом состоянии целые кварталы дореволюционной застройки.
  • В тот же период двоюродные братья Владимир Краснопольский и Валерий Усков снимали в окрестностях Белорецка свою киноэпопею «Вечный зов». Поэтому местным жителям посчастливилось встретиться со многими звездами кино 1960-70-х годов. Горожане и сельчане тепло встречали артистов и с удовольствием приходили на творческие вечера с просмотром уже отснятого материала.
  • За первый год проката в кинотеатрах «Золотую речку» посмотрело более 19 миллионов зрителей.

Продолжение ленты «Пропавшая экспедиция». В погоне за золотом новая группа пытается добраться до богатого месторождения. Но, как и в первую попытку, сделать это будет крайне нелегко. Ко всем природным опасностям всегда есть риск добавить человеческую жадность и алчность.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 3 января 1977
Дата выхода
3 января 1977 Россия 12+
3 января 1977 СССР
2 февраля 1977 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Zolotaya rechka, Золотая речка, Az elveszett expedíció, Der goldene Fluss, Golden River, Złotodajna rzeka
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Николай Горлов
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Юрий Каюров
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Золотая речка
Пропавшая экспедиция 6.9
Пропавшая экспедиция (1975)
Остановился поезд 7.4
Остановился поезд (1982)
Солярис 7.6
Солярис (1972)
Исчезновение 6.4
Исчезновение (1977)
Похищение «Савойи» 6.4
Похищение «Савойи» (1979)
Судьба «Резидента» 7.1
Судьба «Резидента» (1970)
Конец операции «Резидент» 6.5
Конец операции «Резидент» (1986)
Комендант Птичьего острова 5.8
Комендант Птичьего острова (1939)
Новые приключения янки при дворе короля Артура 6.5
Новые приключения янки при дворе короля Артура (1988)
Гардемарины, вперед! 7.7
Гардемарины, вперед! (1987)
72 градуса ниже нуля 7.0
72 градуса ниже нуля (1976)
Веселая хроника опасного путешествия 7.2
Веселая хроника опасного путешествия (1986)
Фильм находится в подборках
Фильмы про золото и драгоценности Фильмы про золото и драгоценности

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Золотая речка

Похожие фильмы онлайн

Пропавшая экспедиция
 
Остановился поезд
 
Солярис
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше