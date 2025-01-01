Действие второй части дилогии Вениамина Дормана разворачиваются через 5 лет после событий, описанных в «Пропавшей экспедиции». Месторождение на сибирской реке Ардыбаш снова пополнилось золотом, но добраться до него стало гораздо труднее, чем в 1918 году.
Продолжение ленты «Пропавшая экспедиция». В погоне за золотом новая группа пытается добраться до богатого месторождения. Но, как и в первую попытку, сделать это будет крайне нелегко. Ко всем природным опасностям всегда есть риск добавить человеческую жадность и алчность.
|3 января 1977
|Россия
|12+
|3 января 1977
|СССР
|2 февраля 1977
|США