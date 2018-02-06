Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов

«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой