Постер фильма До свиданья, дорогая
7.6 Рейтинг IMDb: 7.4
До свиданья, дорогая

The Goodbye Girl 18+
О фильме

История о сложных и порой комичных отношениях между одинокой женщиной Полой МакФадден и невезучим актером Эллиотом Гарфилдом. Поначалу между ними нет ничего общего кроме вынужденного соседства. Но даже между двумя такими не похожими друг на друга людьми можетвозникнуть настоящий любовный роман.

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1977
Премьера в мире 22 мая 1977
Дата выхода
27 ноября 1977 Россия 12+
1 ноября 1977 Великобритания
18 декабря 1980 Венгрия 12
14 апреля 1978 Ирландия PG
27 ноября 1977 Казахстан
6 апреля 1978 Нидерланды
30 ноября 1977 США
27 ноября 1977 Украина
10 мая 1978 Франция
28 октября 1978 Япония G
MPAA PG
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Warner Bros., Rastar Pictures
Другие названия
The Goodbye Girl, La chica del adiós, Der Untermieter, Neil Simon's The Goodbye Girl, A Garota do Adeus, Adieu, je reste, Adieu, je reste..., Adio, dar rămân cu tine, Bogart Slept Here, Djevojka za zbogom, Dziewczyna na pożegnanie, Elveda güzelim, Goodbye amore mio!, Hölgyem, Isten áldja, Hvem sover hvor?, Não Há Dois Sem Três, Pożegnanie z dziewczyną, Rakkaus ei sula sateessa, Sa jag adjö när jag kom?, The Goodbye Girl - Não Há Dois Sem Três, Το κορίτσι του αποχαιρετισμού, До свиданья, дорогая, Момиче за сбогом, グッバイガール, 再見女郎
Режиссер
Херберт Росс
Херберт Росс
В ролях
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Марша Мейсон
Куинн Каммингс
Пол Бенедикт
Барбара Роудс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Новости о фильме
Топ 15 самых молодых номинантов в истории «Оскара»
Топ 15 самых молодых номинантов в истории «Оскара» В конце января все дружно поздравляли 22-летнего Тимоти Шаламе, который стал одним из самых молодых обладателей номинации на «Оскар». Впрочем, в славной (и очень длинной) истории
6 февраля 2018 18:20
