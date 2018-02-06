Отзывы о фильме
История о сложных и порой комичных отношениях между одинокой женщиной Полой МакФадден и невезучим актером Эллиотом Гарфилдом. Поначалу между ними нет ничего общего кроме вынужденного соседства. Но даже между двумя такими не похожими друг на друга людьми можетвозникнуть настоящий любовный роман.
|27 ноября 1977
|Россия
|12+
|1 ноября 1977
|Великобритания
|18 декабря 1980
|Венгрия
|12
|14 апреля 1978
|Ирландия
|PG
|27 ноября 1977
|Казахстан
|6 апреля 1978
|Нидерланды
|30 ноября 1977
|США
|27 ноября 1977
|Украина
|10 мая 1978
|Франция
|28 октября 1978
|Япония
|G