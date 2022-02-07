Шпион, который меня любил, 1977

Спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука, Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой Джозом. Это по-настоящему гигантского размера детина с железными зубами, которыми он с легкостью перекусывает толстый стальной трос. Для того чтобы уравнять силы Бонду предоставляют абсолютно эксклюзивный спортивный автомобиль "Лотос", который может плавать под водой и стрелять разными видами ракет.