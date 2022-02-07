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Шпион, который меня любил Шпион, который меня любил
Киноафиша Фильмы Шпион, который меня любил
The Spy Who Loved Me

Шпион, который меня любил, 1977

1977 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука, Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой Джозом. Это по-настоящему гигантского размера детина с железными зубами, которыми он с легкостью перекусывает толстый стальной трос. Для того чтобы уравнять силы Бонду предоставляют абсолютно эксклюзивный спортивный автомобиль "Лотос", который может плавать под водой и стрелять разными видами ракет.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 7 июля 1977
Премьера в мире 7 июля 1977
Возраст 12+
Режиссер
Льюис Гилберт
В ролях
Роджер Мур
Роджер Мур
Барбара Бах
Ричард Кил
Кэролайн Манро
Бернард Ли
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Самые крутые трюки в фильмах: 8 экшн-сцен, которыми мы до сих пор восхищаемся Приключенческое кино – настоящая отрада для любителей экшена и острых ощущений, ведь где еще найдешь такую концентрацию крутых трюков и опасных передряг. К выходу основанного на одноименной серии игр приключенческого боевика «Анчартед: на картах не значится» мы решили вспомнить самые эффектные и впечатляющие трюки в кино!
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7 февраля 2022 18:54
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