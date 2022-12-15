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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2015

Рейтинг фильмов 2015 года

Робот по имени Чаппи
1 Робот по имени Чаппи
боевик, триллер 2015, США / Мексика
8.1
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Стажер
2 Стажер
комедия 2015, США
8.0
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Эверест
3 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Марсианин
4 Марсианин
фантастика, приключения 2015, США
7.9
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Безумный Макс: Дорога ярости
5 Безумный Макс: Дорога ярости
приключения, боевик 2015, Австралия
7.9
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Выживший
6 Выживший
приключения, драма 2015, США
7.9
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А зори здесь тихие...
7 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Агенты А.Н.К.Л.
8 Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик 2015, США
7.8
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Легенда
9 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Дом
10 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Форсаж 7
11 Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.7
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Падение Лондона
12 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Головоломка
13 Головоломка
анимация 2015, США
7.7
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Неуловимые: Последний герой
14 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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Мстители: Эра Альтрона
15 Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Омерзительная восьмерка
16 Омерзительная восьмерка
комедия, вестерн, триллер 2015, США
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк 3
17 Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный 2015, Россия
7.6
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Джой
18 Джой
драма 2015, США
7.6
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Синистер 2
19 Синистер 2
ужасы 2015, США
7.6
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Миссия невыполнима: Племя изгоев
20 Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер 2015, США
7.6
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Фокус
21 Фокус
комедия 2015, США
7.6
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Вне/себя
22 Вне/себя
триллер, фантастика, драма 2015, США
7.6
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Шпионский мост
23 Шпионский мост
драма, триллер 2015, США
7.5
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Век Адалин
24 Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.5
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Шпион
25 Шпион
комедия 2015, США
7.4
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Земля будущего
26 Земля будущего
фантастика 2015, США
7.4
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Монстры на каникулах 2
27 Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия 2015, США
7.4
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Молодость
28 Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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Астрал: Глава 3
29 Астрал: Глава 3
ужасы 2015, США / Канада
7.4
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Разлом Сан-Андреас
30 Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.4
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Хардкор
31 Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.4
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Битва за Севастополь
32 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Мир Юрского периода
33 Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика 2015, США
7.4
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Терминатор: Генезис
34 Терминатор: Генезис
приключения, боевик, триллер, фантастика 2015, США
7.3
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Каникулы
35 Каникулы
комедия, приключения 2015, США
7.3
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Темные ангелы
36 Темные ангелы
драма, мистика 2015, Венгрия / США
7.3
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Левша
37 Левша
спорт, драма 2015, США
7.3
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Багровый пик
38 Багровый пик
ужасы 2015, США
7.2
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Визит
39 Визит
комедия, ужасы 2015, США
7.2
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Золушка
40 Золушка
мелодрама, фэнтези 2015, США
7.1
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Последний охотник на ведьм
41 Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.1
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Дивергент, глава 2: Инсургент
42 Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.1
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На гребне волны
43 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
44 Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
боевик, триллер 2015, США
7.0
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Человек-муравей
45 Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
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Без границ
46 Без границ
комедия, мелодрама 2015, Россия
6.9
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007: СПЕКТР
47 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
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Звездные войны: Пробуждение силы
48 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
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Миньоны
49 Миньоны
комедия, анимация, семейный 2015, США
6.9
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Тупой и еще тупее 2
50 Тупой и еще тупее 2
комедия 2015, США
6.8
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Призрак
51 Призрак
комедия, семейный 2015, Россия
6.8
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Он - дракон
52 Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.6
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Духless 2
53 Духless 2
драма 2015, Россия
6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
54 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Седьмой сын
55 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Крампус
56 Крампус
фэнтези, ужасы, комедия 2015, США
6.1
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Самый лучший день
57 Самый лучший день
комедия 2015, Россия
6.0
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Статус: Свободен
58 Статус: Свободен
мелодрама, комедия 2015, Россия
5.8
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Страна чудес
59 Страна чудес
комедия 2015, Россия
5.8
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Третий лишний 2
60 Третий лишний 2
комедия 2015, США
5.6
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Фантастическая четверка
61 Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.4
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8 лучших свиданий
62 8 лучших свиданий
мелодрама, комедия 2015, Россия
4.7
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Воин
63 Воин
спорт, драма 2015, Россия
4.6
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Пятьдесят оттенков серого
64 Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама 2015, США
4.2
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Одной левой
65 Одной левой
комедия 2015, Россия
4.0
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Мафия: Игра на выживание
66 Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.9
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Женщины против мужчин
67 Женщины против мужчин
комедия 2015, Россия
3.9
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