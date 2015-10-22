«Без границ»: Рецензия Киноафиши
Любовь окрыляет
Новая «между народная» комедия отечественного производства оправдывает это звание уже тем, что над её созданием трудились трое режиссёров, каждый из которых представляет свою национальность. Все они сумели привнести в фильм собственные контрасты, при этом, не забывая о единстве. Собственно, картина приковывает внимание отсутствием каких-либо границ: национальных, любовных или возрастных. А истории всех персонажей это отлично демонстрируют. Всё начинается в аэропорту, ведь именно это место служит стартом для любого увлекательного путешествия. Зрителей приглашают отправиться в несколько рейсов, в которых они познакомятся с разными странами и вместе с главными героями переживут удивительные события. На экране российский футболист, вынужденный провести 20 часов в столичном аэропорту, тут же, в Москве, двое друзей затевают спор о том, кто из них быстрее очарует первую встречную девушку, в Армении новоиспечённый отец тщетно пытается понять своего сына, а двое пожилых вдовцов в Тбилиси стараются найти друг в друге утешение.
Каждая история рассказывает о выборе и о поиске счастья. Авторы справляются с этой задачей, невзирая на банальности, бесконечные штампы, и пробиваясь сквозь поверхностный юмор. В итоге получается весьма неплохая картина, от и до пронизанная интернациональностью и повествующая о безграничной любви. Во всех сюжетных линиях присутствуют своего рода поражения и испытания. Будь это проигрыш в чемпионате, смерть близкого человека, ошибки прошлого или же врождённая потеря зрения. Главные герои вынуждены выбирать, каким образом двигаться дальше, и решить для себя, достойны ли они выиграть главный приз. Речь, безусловно, идёт о любви. А когда дело касается столь сильного чувства, понимаешь, что, даже не забив гол, победа возможна. Всё зависит лишь от того, что она значит для тебя.
В последнее время довольно сложно найти в огромном массиве отечественных фильмов такой комедийный сюжет, в котором соблюдается баланс между удерживающим интерес повествованием и остроумными шутками. У создателей «Без границ» это получилось. Всё вышло довольно естественно, ненавязчиво и воспринимается с лёгкостью. Хоть первые кадры невольно вызывают в голове ассоциации с британской лентой «Реальная любовь», всё же это неплохая попытка создать некую российскую версию культового фильма. Если вы ищете глубокий смысл и оригинальность, то здесь их вряд ли обнаружишь. Однако для одноразового просмотра подойдёт каждому, кто не устал от всевозможных клише или тем, кому просто хочется расслабиться.
Олеся Трошина.