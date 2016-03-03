«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

Свидание между жизнью и смертью

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»

Новая лента Марюса Вайсберга, продолжающая рассказывать о сложностях семейной жизни Никиты Соколова, сделала выпад в несколько другую сторону. Это касается не только подмены главной героини, но и в целом выбора в пользу реалистичности картины. В этот раз не будет никакой магии, организующей странные свидания и замещение супругов. Единственной связующей нового фильма с предыдущими частями являются лишь название и персонаж Владимира Зеленского. Нельзя не отметить разгоревшееся вокруг картины пламя скандала, инициаторами которого стали российские власти, не совсем довольные политической позицией вышеупомянутого украинского актёра и комедианта. Но зритель разумный вряд ли станет вдаваться в эту полемику, делая выбор о просмотре фильма «8 лучших свиданий». Тут всё предельно просто: вы либо устали от нескончаемых и однотипных российских комедий, либо вы всё ещё считаете их увеселительным и приятным зрелищем.

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»

Бизнес Никиты Андреевича стремительно движется в гору, и он стоит на пороге открытия крупнейшего ветеринарного центра в городе. Однако дома всё не так блестяще, как на работе. Прекрасная жена и двое милых детей уже и забыли, что у них есть папа, и заботливая мама не жалеет едких комментариев в сторону забывшего о семье негодяя. В очередной раз муж обещает, что с сегодняшнего дня начинает новую жизнь, в которой будет место только для домашних. Но тут он попадает в аварию, а следом в больницу, дабы удостовериться в отсутствии сотрясения. Однако в кабинете врача его ждёт нечто похуже. Доктор сообщает о неоперабельной опухоли, которая через пару месяцев отправит мужчину на тот свет. Никита повержен наповал столь ужасной новостью, но не спешит делиться ей с женой. Вместо этого он находит здравого молодца и богатыря Илью и предлагает ему занять своё место после смерти, тем самым защищая Машу от коварных сетей какого-нибудь проходимца. Но диагноз, естественно, перепутали, вот только герой успел настолько сильно испортить ситуацию, что выпутаться из неё будет непросто.

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»

На холст, изрисованный проницательными истинами о семейных ценностях, картина Вайсберга явно не походит, скорее, на небольшой эскиз. А всё остальное место занимает комичный фарс. Поначалу фильм имеет некие задатки неплохой комедии, благодаря своей динамике. Но чем дальше продвигается сюжет, тем более абсурдным и скомканным становится действо. Хоть авторы и отказались от элементов фантастики, это не спасло повествование от уклона в откровенную неправдоподобность. Подливает масла в этот огонь неубедительности и героиня Веры Брежневой. Мало того что сама актриса откровенно плохо играет, но и её Маша переживает какие-то невозможные трансформации по мере фильма. Сначала она кажется образцом нежности, романтики и спокойствия, но под конец скатывается до уровня равнодушия, граничащего со злобой. Помимо всего прочего, «8 лучших свиданий» изо всех сил стараются рассмешить зрителя своим остроумием, прибегая даже к показу всевозможных вариаций неприличного жеста, но все эти попытки остаются тщетными. Чего уж говорить о сюжетных поворотах в финале, которые шокируют своей нелепостью и не вписываются в рамки разумного. А про бедного пациента, которому на самом деле принадлежал печальный диагноз, и вовсе забыли, а человек ведь, скорее всего, скончался в неведении.

Кадр со съёмок фильма «8 лучших свиданий»

В прокате с 3 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «8 лучших свиданий»

Трошина Олеся