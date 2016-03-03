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Киноафиша Рецензии «8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

3 марта 2016 00:00
«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

Свидание между жизнью и смертью

«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»

Новая лента Марюса Вайсберга, продолжающая рассказывать о сложностях семейной жизни Никиты Соколова, сделала выпад в несколько другую сторону. Это касается не только подмены главной героини, но и в целом выбора в пользу реалистичности картины. В этот раз не будет никакой магии, организующей странные свидания и замещение супругов. Единственной связующей нового фильма с предыдущими частями являются лишь название и персонаж Владимира Зеленского. Нельзя не отметить разгоревшееся вокруг картины пламя скандала, инициаторами которого стали российские власти, не совсем довольные политической позицией вышеупомянутого украинского актёра и комедианта. Но зритель разумный вряд ли станет вдаваться в эту полемику, делая выбор о просмотре фильма «8 лучших свиданий». Тут всё предельно просто: вы либо устали от нескончаемых и однотипных российских комедий, либо вы всё ещё считаете их увеселительным и приятным зрелищем.

«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»

Бизнес Никиты Андреевича стремительно движется в гору, и он стоит на пороге открытия крупнейшего ветеринарного центра в городе. Однако дома всё не так блестяще, как на работе. Прекрасная жена и двое милых детей уже и забыли, что у них есть папа, и заботливая мама не жалеет едких комментариев в сторону забывшего о семье негодяя. В очередной раз муж обещает, что с сегодняшнего дня начинает новую жизнь, в которой будет место только для домашних. Но тут он попадает в аварию, а следом в больницу, дабы удостовериться в отсутствии сотрясения. Однако в кабинете врача его ждёт нечто похуже. Доктор сообщает о неоперабельной опухоли, которая через пару месяцев отправит мужчину на тот свет. Никита повержен наповал столь ужасной новостью, но не спешит делиться ей с женой. Вместо этого он находит здравого молодца и богатыря Илью и предлагает ему занять своё место после смерти, тем самым защищая Машу от коварных сетей какого-нибудь проходимца. Но диагноз, естественно, перепутали, вот только герой успел настолько сильно испортить ситуацию, что выпутаться из неё будет непросто.

«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»

На холст, изрисованный проницательными истинами о семейных ценностях, картина Вайсберга явно не походит, скорее, на небольшой эскиз. А всё остальное место занимает комичный фарс. Поначалу фильм имеет некие задатки неплохой комедии, благодаря своей динамике. Но чем дальше продвигается сюжет, тем более абсурдным и скомканным становится действо. Хоть авторы и отказались от элементов фантастики, это не спасло повествование от уклона в откровенную неправдоподобность. Подливает масла в этот огонь неубедительности и героиня Веры Брежневой. Мало того что сама актриса откровенно плохо играет, но и её Маша переживает какие-то невозможные трансформации по мере фильма. Сначала она кажется образцом нежности, романтики и спокойствия, но под конец скатывается до уровня равнодушия, граничащего со злобой. Помимо всего прочего, «8 лучших свиданий» изо всех сил стараются рассмешить зрителя своим остроумием, прибегая даже к показу всевозможных вариаций неприличного жеста, но все эти попытки остаются тщетными. Чего уж говорить о сюжетных поворотах в финале, которые шокируют своей нелепостью и не вписываются в рамки разумного. А про бедного пациента, которому на самом деле принадлежал печальный диагноз, и вовсе забыли, а человек ведь, скорее всего, скончался в неведении.

«8 лучших свиданий»: Рецензия Киноафиши

Кадр со съёмок фильма «8 лучших свиданий»

В прокате с 3 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «8 лучших свиданий»

Трошина Олеся

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