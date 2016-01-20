«Статус: Свободен»: Рецензия Киноафиши

СТРАДАНИЯ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ВЕРТЕРА

Знакомясь с барышней, не вздумайте говорить комплименты. Ничего нового вам всё равно не выдумать, а на банальности типа «ах, какие у вас глаза» современные девушки уже давно не клюют. Скажите ей, что она похожа на кетчуп – любую ерунду, лишь бы запоминалась, и вуаля! - весьма вероятно, что минут через пять-десять вы будете усердно целоваться. Ну, во всяком случае, знакомство заправского пикапера Никиты (Данила Козловский) и милой зареванной Афины (Елизавета Боярская) началось именно так.

Однако затащить барышню в свои сети – это ещё не всё. Гораздо сложнее её в этих самых сетях удержать. И тут уж никакие бойкие фразы не спасут. Тут дела надо делать, ну, или подвиги совершать. А Никита Колесников, как назло, профессиональный болтун, точнее, стэндапер, а потому с делами он как-то не в ладах. И милая девушка Афина от него уходит, уходит к стоматологу (Владимир Селезнев), и на завиральные «вернись, я всё прощу» реагировать совершенно не желает. Что делать бедному и несчастному? Правильно: выть дурниной под её окнами, спать в обнимку с её подушкой и пытаться красивой головой поломать ни в чем не повинную мебель... В-общем, зайку бросила хозяйка, одинок остался зайка.

Если брать в расчет только трейлер или синопсис, может показаться, что «Статус: свободен» чистейшей воды семейная комедия или даже мелодрама. На самом деле, это лишь искусная «маскировка»: по факту, фильм застревает где-то между двумя жанрами, между молодежной комедией и семейным кино. Однако, для второго он чересчур грубоват (больно много не слишком «семейной» лексики), а для первого – очень мягок и по-хорошему сентиментален. И пусть сортирного юмора здесь нет и в помине (что, на мой взгляд, очень даже здорово), значительная часть диалогов написана в довольно раскованной манере а-ля «Comedy Club», поэтому рейтинг «16+» вполне оправдан – имейте это в виду, дабы не было неожиданностей.

Теперь несколько слов о самом фильме. Предупреждаю сразу: будет смешно и смешно гомерически. Иногда, правда, случаются и промашки: чаще всего это связано с теми «шутками», которые герой откалывает со сцены в качестве стэндапера – по какой-то злостной иронии, смеяться там не над чем. Но – простим Павла Руминова (автор сценария и режиссер) – подобных моментов не так уж и много. Не болеет «Статус: свободен» и излишней «сопливостью», что тоже фильму в плюс: да, герой Козловского пронзительно смотрит на экран, демонстрируя миру свои не совсем скупые мужские слезы, эротично катящиеся по небритым щекам (эх, барышни, готовьте носовые платочки), однако спустя секунду Руминов как бы спохватывается, и экран начинает заполняться такой самоиронией, что захватывает дух. Эффект потрясающий. Другими словами, баланс комического и лирического идеален.

Кстати, по поводу Данилы Козловского. «Статус: свободен» это, по сути, его бенефис. Нет, за других актеров тоже не стыдно (особенно выделю Владимира Селезнева – стоматолога, очень необычного и обаятельного), однако по сравнению с Никитой Колесниковым все остальные герои воспринимаются не иначе как пешки. Понятно, что г-ну Козловскому сильно поднадоел фрак красавчика-мизантропа, который приклеился к нему намертво после фильма «Духless», и актер всеми силами пытается его сбросить. Что ж, могу сказать, что в «Статусе: свободен» эта попытка удалась: перед нами отъявленный нахал, частично даже гопник, но очень трогательный и смешной. И да: как ни странно, Данила Козловский оказался отличным комедийным актером, именно комедийным, что для многих фанатствующих барышень будет большим сюрпризом. А раз так, думаю, они простит фильму и некоторые «помарки»: ошибки в сценарии, наличие нескольких финалов, непонятную логику персонажей… Эх, что значат все эти мелочи, по сравнению с Ним: с высоким печальным брюнетом, который так искренне жаждет любви и почему-то никак её не находит…

Вера Алёнушкина