Дата публикации: 12 августа 2015
Агенты А.Н.К.Л. – Наполеон Соло — агент ЦРУ, на счету которого огромное количество успешно проведенных операций. Он считается одним из лучших секретных агентов во всем мире, и с ним может сравниться только один человек — самый молодой и перспективный агент КГБ, Илья Курякин. Их противостояние переросло в настоящую войну, в которой никто не собирается уступать. Однако обстоятельства складываются так, что непримиримые враги вынуждены стать напарниками. Это происходит после того как спецслужбы двух стран обнаруживают международную преступную организацию, которой удалось создать ядерную бомбу…
andy 9 октября 2015, 16:47
согласен, непонятно откуда такая высокая оценка. фильм скучный, заштампованный, таких фильмов куча. на гая ричи вообще не похоже.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
ира 9 октября 2015, 16:47
фИЛЬМ НОРМАЛЬНО СНЯТЫЙ, СМЕШНОЙ МЕСТАМИ. НЕ ЗРЯ СХОДИЛИ ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:49
Хороший фильмец.А саундтрек просто бесподобный✊
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Олег 9 октября 2015, 16:49
Очень крутой фильм! Сюжет, юмор, съемки, развязка, все в стиле Гая Ричи. 10 из 10.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Дмитрий 10 октября 2015, 16:16
Нашел,

Дэвида можно будет увидеть в самом начале фильма, в сцене, где его персонаж инструктирует спецагентов в исполнении Генри Кавилла и Арми Хаммера.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Serg 10 октября 2015, 16:16
Фильм - полный отстой! Не досидели и до середины, ушли. Гай Ричи полностью разочаровал, не ожидали такого отстоя...
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Александра 10 октября 2015, 16:16
Фильм очень понравился! Рекомендую! Русский агент - просто красавец!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
андрей 10 октября 2015, 16:16
Посмотрели фильм и полностью разочаровались. Нудный, скучный, не внятная игра актёров.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Янина 10 октября 2015, 16:16
В начале интересно, под конец уже засыпаешь, за весь фильм пара интересных шуток, в остальном скукотень, непонятно почему такая хорошая оценка на киноафише!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
кети 10 октября 2015, 16:16
Фильм на все 100!!Пойду ещё раз!!! Легкое ,красивое кино!Радует глаз все-красивейшие панорамные съемки юга Италии,продуман каждый костюм и каждый элемент интерьера! А какая игра актеров,красота актеров( девчонки держитесь!!!),сюжет ,юмор...Смотреть и еще раз смотреть!Прекрасно провела вечер-получила эстетическое удовольствие и живот от смеха чуть не надорвала.Вышла из кинотеатра с твердой уверенностью ,что таких красавчиков как актер игравший русского агента нужно клонировать.Прям, как в той песне-боже какой мужчина....
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Дмитрий 10 октября 2015, 16:16
Не уловил, кого сыграл Дэвид Бэкхем? В титрах он был как projectionalist
10 октября 2015, 16:16 Ответить
ольга 10 октября 2015, 16:18
Очень приятный фильм, отличный юмор! супер
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Анна 10 октября 2015, 16:18
Мне понравился. Стильный фильм, хороший юмор.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
SKY 13 октября 2015, 00:21
Фильм огонь ваще!!! ✊
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 19:24
Оценка
Очень напоминает Бондиану времен Шона Коннери. Похвально, что агент КГБ не выглядит полным идиотом, как обычно бывает, когда фильм снимают американцы. Сюжет не впечатлил, хотя фильм посмотреть стоит ради удовольствия полюбоваться на невероятно красивых актеров Генри Кэвилла и Арми Хаммера
11 июля 2019, 19:24 Ответить
7.5 Агенты А.Н.К.Л.
Агенты А.Н.К.Л. комедия, приключения, боевик, 2015, США
