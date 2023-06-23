Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Дом - дублированная короткометражка "почти дома"
Киноафиша Трейлеры Дом. Дублированная короткометражка "почти дома"

Дом. Дублированная короткометражка "почти дома"

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 12 марта 2014
Дом – «Дом» - это необычная история инопланетного вторжения. Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» - заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
xivet43099 23 июня 2023, 13:54
Оценка
В этом мультике есть что-то такое особенное... милое и очаровательное. Если люди говорят вам успокоиться и отправиться в своё самое счастливое место, то оно, наверно, выглядит примерно так (по крайней мере у детей).
Я считаю, что мультик более ориентирован именно на детскую аудиторию, о чём говорит совсем детский юмор, но это не значит, что родителям или обычному зрителю он не понравится, скорее наоборот привлечёт своей добротой и простотой))
23 июня 2023, 13:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Дом
Дом анимация, фэнтези, приключения, фантастика, 2015, США
Сказка о царе Салтане - трейлер 2 03:01
Сказка о царе Салтане  трейлер 2
Убойная суббота - дублированный трейлер 02:27
Убойная суббота  дублированный трейлер
Частная жизнь - trailer 01:37
Частная жизнь  trailer
Гренландия 2: Миграция - дублированный фрагмент 01:18
Гренландия 2: Миграция  дублированный фрагмент
Драма - дублированный тизер-трейлер 01:19
Драма  дублированный тизер-трейлер
Океан чудес - дублированный трейлер 02:00
Океан чудес  дублированный трейлер
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Кощей. Тайна живой воды - тизер-трейлер 00:43
Кощей. Тайна живой воды  тизер-трейлер
Свист - дублированный тизер-трейлер 01:17
Свист  дублированный тизер-трейлер
Дополнительное время - трейлер 02:09
Дополнительное время  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше