Дом
– «Дом» - это необычная история инопланетного вторжения. Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» - заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!
Я считаю, что мультик более ориентирован именно на детскую аудиторию, о чём говорит совсем детский юмор, но это не значит, что родителям или обычному зрителю он не понравится, скорее наоборот привлечёт своей добротой и простотой))
