Воин
– Фильм рассказывает драматическую историю двух братьев, профессиональных спортсменов по боям ММА. Это картина о долге и жизненных ценностях, показанных сквозь призму жизни братьев и их отца — крепких и гордых людей, фильм о семье, об обидах, которые мы носим в себе десятилетиями, о боли, которую мы причиняем подчас бездумно, и о прощении, которому всегда должно найтись место в наших сердцах.
Нам понравился.
Саунд подобран, кстати, очень подходяще под пасмурную картинку на экране.
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