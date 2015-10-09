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Воин - трейлер
Киноафиша Трейлеры Воин. Трейлер

Воин. Трейлер

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Дата публикации: 29 сентября 2015
Воин – Фильм рассказывает драматическую историю двух братьев, профессиональных спортсменов по боям ММА. Это картина о долге и жизненных ценностях, показанных сквозь призму жизни братьев и их отца — крепких и гордых людей, фильм о семье, об обидах, которые мы носим в себе десятилетиями, о боли, которую мы причиняем подчас бездумно, и о прощении, которому всегда должно найтись место в наших сердцах.
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sv_posti 9 октября 2015, 16:21
Тяжелый, мрачный, реалистичный фильм. На что изначально шли - то и посмотрели.

Нам понравился.

Саунд подобран, кстати, очень подходяще под пасмурную картинку на экране.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:21
Идти не стоит. Мрачный скучный фильм. Много жестокости, драк. Вышли из зала с плохим настроением.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
я 9 октября 2015, 16:21
Так никто и не скрывал, что это переложение истории фильма Воин на наши реалии
9 октября 2015, 16:21 Ответить
я 9 октября 2015, 16:21
Так никто и не скрывал, что это переложение истории фильма Воин на наши реалии
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Егор 9 октября 2015, 16:33
Ребят сколько фильм идёт по продолжительности?
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Егор 9 октября 2015, 16:33
Ребят сколько фильм идёт по продолжительности?
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:33
Фильм идет 1ч 30мин
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Яна 9 октября 2015, 16:33
Много драк. Женщинам такую мерзость смотреть противопоказано.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
ольга 9 октября 2015, 16:33
Стоит идти на фильм????)
9 октября 2015, 16:33 Ответить
ольга 9 октября 2015, 16:33
Стоит идти на фильм????)
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Lfybh 9 октября 2015, 16:33
фу лажа, наши взяли и скопировали зарубежный фильм, который называется воин. Бредятина. лучше дома посмотрите воин с томом харди
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:33
Бондарчука как актера вообще не воспринимаю
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:33
Бредятина. Настоящие братья никогда не будут драться всерьез!
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Диман 9 октября 2015, 16:33
Слизано с американского фильма точь-в-точь. Позор российскому кинематографу
9 октября 2015, 16:33 Ответить
йцуке 10 октября 2015, 16:16
смешно... могли хоть название поменять.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Яна 11 октября 2015, 23:34
Зачем снимать такие жестокие фильмы? Вам мало жестокости в жизни? Мало быдла на улицах и на дорогах? Единственное желание после просмотра это помахать кулаками. А потом удивляются, откуда в России столько отморозков. 0/10
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Вадим 13 октября 2015, 00:21
Ушел с половины фильма... Нет слов... Поддерживаю всех написавших отрицательные отзывы... Так понимаю -опять при Господдержке... Знаю снимать могут -"Духлесс" например - тоже про наши реалии и снят отлично!
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Яна 13 октября 2015, 00:21
Зачем снимать такие жестокие фильмы? Мало жестокости на улицах и на дорогах? А пото удивляются, откуда столько быдла.
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Алексей Гриф 14 декабря 2024, 05:19
Оценка
полностью слизаный фильм ,актёр играющий тренера сам только со школы вышел , что за бред и это русское кино
14 декабря 2024, 05:19 Ответить
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