«Белки в деле»: Рецензия Киноафиши

11 друзей Фрэнки

На этой неделе в прокат выходят сразу три анимационных картины, и «Белки в деле», пожалуй, самая неконкурентоспособная из всех. В основе сюжета лежит очередная история о том, как несколько животных собираются вместе ради благородной цели. Белка по имени Фрэнки мечтает жениться на красавице Лоле, но стоит ему отлучиться из родных краёв, как по возвращении обнаруживается, что все жёлуди пропали из леса по вине людей, которые делают из них крем для ягодиц. В придачу к этому его девушка собирается подписать долгосрочный музыкальный контракт и, возможно, уехать навсегда. Теперь главный герой должен не только попытаться вернуть пропитание для своих сожителей, но и вновь завоевать сердце Лолы. Поэтому он собирает разношёрстную команду зверей, вместе с которыми намеревается выкрасть жёлуди обратно, тем самым поразив сладкоголосую певицу.

Кадр из фильма «Белки в деле»

Тенденция снимать картины о животных вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Каждый год кинематографисты доказывают, что остались ещё выгодные места для вскапывания этой почвы, подтверждением чему служит хотя бы недавний «Зверополис». Порядочное количество мультфильмов также снято на тему противостояния человека с братьями меньшими. Тут вам примером послужит и «Лесная братва», где такая же своеобразная компания наносит визит к хомо сапиенсам за провизией, и «Бесподобный мистер Фокс», где лисы и прочие звери вступают в схватку с жестокими фермерами, причиной чему опять же служит еда. Даже в одной из премьер этой недели под названием «Норм и несокрушимые» животные покидают привычную среду обитания и отправляются в каменные джунгли налаживать контакт с человеком. Поэтому «Белки в деле» от всего вышеперечисленного мало чем отличаются, кроме как низким качеством.

Кадр из фильма «Белки в деле»

Персонажи в мультфильме дебютанта Росса Венокура каждой репликой и характерной для них особенностью только подчёркивают свою стереотипность. Хотя сравнение с таким культовым фильмом в этом случае выглядит не совсем уместно, всё же стоит отметить, что идея будто бы была взята из «11 друзей Оушена», где каждый из героев наделён каким-то значимым для операции навыком, а сюжет чётко делится на подготовку к ограблению и его непосредственному осуществлению. Здесь та же самая история, правда, вместо людей представлены имеющие ценные таланты животные. Омрачает ситуацию также анимация, которая проработана совершенно безобразно. Чтобы придать персонажам индивидуальности, упор был сделан на их одеяния. Не будь у них запоминающихся костюмчиков, эти не прорисованные рожицы просто потерялись бы на фоне друг друга. В общем, это совершенно не тот мультфильм, на который стоит тратить время, к тому же он напрочь лишён моральных наставлений и хоть сколько-нибудь забавного юмора. Англоговорящей публике повезло больше, ведь среди голосов, работавших над озвучением, они узнают таких актёров, как Уилл Форте и Джон Легуизамо. Что, пожалуй, является единственным положительным моментом всей картины, но, увы, не для нас.

Кадр из фильма «Белки в деле»

В прокате с 24 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Белки в деле»

Трошина Олеся