«Омерзительная восьмерка»: Рецензия Киноафиши

Бешеная восьмёрка освобождённых

Новая работа великого и ужасного Тарантино, вопреки всем выпавшим на долю режиссёра невзгодам, всё же добралась до проката. Когда 2 года назад было заявлено, что признанный гений кинематографа снимает очередную картину, да ещё и в жанре горячо любимого автором, полноценного вестерна, почитатели его творчества возликовали. Однако столь радостная новость скоропостижно сменилась разочарованием после того, как свежий сценарий был беспощадно размещён в сети, и каждый желающий смог почувствовать себя во главе проекта, наделив прочитанный текст собственным видением. Убитый горем Квентин разгневался и принял решение, что его сюжету придётся довольствоваться лишь чернилами да бумагой. Но несколько месяцев спустя он всё же объявил о недействительности своей капитуляции с проекта и переписал концовку, после чего принялся за работу.

История эта разворачивается на заснеженных горных просторах штата Вайоминг в период после Гражданской войны. Известный охотник за головами Джон Рут везёт в город опасную преступницу Дейзи Домергу, наняв частный экипаж и ловкого кучера. Но в его план добраться до места назначения без лишних хлопот, и тем более спутников, терпит крах в связи с надвигающейся бурей. По пути он подбирает отставного майора Уоррена и свежеиспечённого шерифа Ред-Рока Криса Мэнникса. Чтобы переждать шторм, они вынуждены сделать остановку в «Галантерее Минни», где помимо них остановились другие странники, любой из которых может оказаться не тем, за кого себя выдаёт. И этот самый вводный акт растягивается на полтора часа, после чего начинается долгожданное и фирменное кровавое безумство, длящееся ровно столько же.

Обвинять такого мастера, как Тарантино, в отсутствии качественного сюжета – преступление, поэтому во избежание линчевания можно заменить этот вывод тем, что сногсшибательной новизны ждать от фильма не стоит. Вроде бы придираться особо не к чему, но чувствуется, что нечто подобное уже было прежде. И дело не в кровавой резне и знакомых актёрах, а именно в смешанном из прежних работ режиссёра содержании. До этого каждая его картина вызывала восторг именно тем, что разительно отличалась от предыдущей, при этом выстраиваясь на прочном и проверенном годами фундаменте. К сожалению, в этот раз на него возвели крошево из фильмов «Бешеные псы» и «Джанго освобождённый». Но это вовсе не худший аспект замысла, ведь ко всему прочему картина лишена хоть сколько-нибудь привлекательных персонажей, которым зритель будет сочувствовать и сопереживать. Центральный герой и вовсе отсутствует, а основное противостояние выливается в войну каждого против остальных, из-за чего всё лишено некой движущей силы, влияющей на происходящее. А количество разлетающихся вокруг мозгов и прочих органов превосходит все ожидания, даже для маэстро, который именно этим и славится.

Назвать фильм провальным язык не поворачивается, но и до шедевра ему далеко. Светлые стороны, безусловно, имеются. Например, Эннио Морриконе, признанный именно благодаря вестернам, постарался на славу, написав столь погружающий в атмосферу безысходности саундтрек, который, действительно, можно сравнить с медленно надвигающейся бурей. Формат 70 мм также оказался удачным решением для убедительного перемещения зрителей в белоснежное и леденящее лоно природы. Из актёрского состава наибольшего внимания заслуживает Дженнифер Джейсон Ли, игру которой можно назвать притягательно-отталкивающей. Это прекрасный образец того, как один человек может одновременно обладать завораживающим шармом и при этом вызывать отвращение. А вот самым сомнительным вышел персонаж Тима Рота, будто написанный вовсе не для него, а для Кристофа Вальца, чьи манеры прослеживаются в каждом движении и реплике британского актёра. Остальные же просто качественно выполнили свою работу, но не более того. В общем и целом, фильм, определённо, стоит посмотреть в кинотеатре каждому, кто неравнодушен к мастеру Квентину, но такой восторг, как после «Бесславных ублюдков», «Убить Билла» или «Криминального чтива» он вряд ли способен вызвать.

Трошина Олеся