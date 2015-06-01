«Разлом Сан-Андреас»: Рецензия Киноафиши

«Разлом Сан-Андреас» дал старт череде летних блокбастеров. А это значит, что сезон завершается и впереди череда отпусков. Следовательно — отдых, развлечения и никакого мозгового штурма. А с этой функцией фильм-катастрофа Брэда Пейтона как раз справляется на «отлично». Это всего лишь аттракцион и ничего более.

И в этом смысле можно порадоваться за его создателей — фильм сразу же встаёт на дыбы и мчится с места в карьер, показывая нам героя двухчасового экшена в деле с первых же минут. Его зовут Рэй (Дуэйн «Скала» Джонсон) и он — профессиональный спасатель, пилотирующий вертолёт к труднодоступному месту, где над пропастью завис автомобиль с перепуганной девицей. И вот после заминки одного из спасателей, он спускается в расщелину. Всего несколько профессиональных движений и команд, и испуганная, но благодарная пострадавшая повисает на его могучей шее.

Таким нехитрым зачином зрителю предъявляют скромного, хотя и внушительного вида парня, посвятившего себя опасной работе, ирония судьбы которого в том, что спасая других людей, он сам оказался в роли пострадавшего, не сумев защитить свою семью от разрушения. Дочь (Александра Даддарио) выросла и начинает жить своей жизнью, отказывая отцу во встречах по воскресеньям, жена (Карла Гуджино) собирается съезжаться со своим новым бойфрендом, модным архитектором (Йоан Гриффит), а документы на развод уже получены героем по почте. Как говорится, полный набор. Так что впереди маячит безрадостная одинокая жизнь, полная…

Впрочем, это была бы другая история, которая могла бы произойти, если бы не исключительное обстоятельство, давшее название картине. Однако разлом Сан-Андреас — это вовсе не выдумка безумных сценаристов, а реальное природное явление. Используя метод не самого лучшего специалиста по фильмам-катастрофам Роланда Эммериха, платоническая связь с которым явно существует и у режиссёра Брэда Пейтона, они придумали предлагаемые обстоятельства, при которых происходит тектонический сдвиг, сопровождающийся мощными землетрясениями на всём тихоокеанском побережье, и поместили в них историю спасения семьи. Причём не только в прямом, но и в переносном смыслах.

На этом прелюдия заканчивается и начинается непрерывный экшен, в котором на волне множащихся подземных толчков и нарастающей сверхмощной сейсмической активности, герой Дуэйна Джонсона находит, наконец, смысл жизни в спасении своей практически разрушившейся семьи. Причём, опять же в прямом и переносном смыслах. Сначала спасает жену, а потом и дочь, к которой по ходу катастрофы присоединились два брата англичанина (Хьюго Джонстон-Барт и Арт Паркинсон).

Редкие же передышки между толчками землетрясений и гигантским цунами отданы под непременные лирические моменты, которые совсем выпадают из ритма картины и больше похожи на краткие сеансы психоанализа, да и выглядят этаким сериалом на фоне постоянно множащихся новостей (не случайно ведь к работе подключился сериальный сценарист Карлтон Кьюз). Призваны они не столько двигать сюжет и усложнять характеры героев, сколько давать передышку зрителю в сплошной череде глобальных разрушений, ни одно из которых, между прочим, не запоминается отдельным ярким пятном.

Но все эти разговоры — не единственная необязательная вещь. В фильме о землетрясениях, видимо, никак нельзя обойтись без учёных. Но при этом их линия ни очно, ни заочно не пересекается с линией героя. Ему ведь некогда даже посмотреть новости, где как раз и выступил один из создателей программы моделирования землетрясений профессор Лоуренс (Пол Джаматти), первым обративший внимание общественности на очень скорую катастрофу, которая, к слову сказать, началась прямо на его глазах, забрав жизнь одного из коллег. Проблема в том, что все в общем-то и так в курсе. И глобальные разрушения видны совсем уж невооружённым глазом.

Остаётся только добавить, что это не первая драматическая роль американского рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона, который старательно пытается строить свою актёрскую карьеру. Одна из самых заметных попыток сыграть не про мышцы, а про душу случилась у него ещё в 2013 году в фильме «Стукач» Рика Романа Во. Но и тогда, как и сейчас его усилия сводились к непритязательному актёрскому набору. Впрочем, для таких фильмов этого вполне достаточно.

Алексей Исаев