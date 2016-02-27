«Кэрол»: Рецензия Киноафиши

За закрытой дверью

Кадр из фильма «Кэрол» (Кейт Бланшетт и Руни Мара)

С лёгкой подачи Тодда Хейнса, автора картин «Бархатная золотая жила» и «Вдали от рая», поклонникам творчества писательницы Патриции Хайсмит («Талантливый мистер Рипли») посчастливилось увидеть героинь романа «Цена соли» на большом экране. От оригинального названия решили отказаться в пользу простого «Кэрол», для чего найдётся вполне логичное объяснение. Несмотря на то что оба женских персонажа имеют одинаковую ценность, именно Кэрол является движущей силой повествования и нарушительницей покоя, которая покоряет Терез с первого взгляда, становясь одновременно близкой и недосягаемой. В аккуратных и элегантных интерьерах Нью-Йорка 50-х годов между утомлённой несчастным браком женщиной средних лет и совсем ещё юной продавщицей из торгового центра зарождается внезапное чувство. Это оборачивается большим ударом как для мужа Кэрол, который прибегает к закону ради мести, так и для бойфренда Терез, мечтающего на ней жениться. Таким образом, любовь для одной из них грозит потерей опеки над любимой дочерью, а для второй разбитым сердцем и одиночеством.

Актрисы Кейт Бланшетт и Руни Мара с режиссёром фильма «Кэрол» Тоддом Хейнсом

Очень важным моментом картины является её ненавязчивость. В отличие от множества других фильмов, освещающих ЛГБТ-отношения, он не пытается быть пропагандой или историей о борьбе с собственной сущностью в угоду обществу. Героини спокойно принимают самих себя, но и не выставляют личную жизнь напоказ, придерживаясь рамок приличия. Порой даже забывается сам факт гомосексуальности, что в очередной раз подчёркивает независимость чувств от принадлежности к полу. Это история о преодолении человеком любых препятствий, возвышающая внутреннюю силу. На первый план здесь выходит не драматизм лесбийских отношений в ретроспективе эпохи неприязни к ним, а чистая и всепоглощающая любовь, которая, как и в жизни, настигает тебя совершенно неожиданно, но при этом в самый подходящий момент. Возможно, погрузиться на предельную глубину эмоционального захвата ленте так и не удалось, но она выглядит настолько бережной, трепетной и безукоризненной с визуальной точки зрения, что станет лакомым кусочком, который хочется смаковать до бесконечности.

Кадр из фильма «Кэрол» (Руни Мара)

«Кэрол» не шокирует и не является таким уж откровением, но способна вызвать наслаждение при помощи других составляющих. Героини Кейт Бланшетт и Руни Мара подобны изысканным и уникальным ювелирным украшениям тонкой ручной работы. Их взаимоотношения строятся как на контрастах, так и на подобии. Радует то обстоятельство, что кино не о жертвенной любви, а о той самой, которая в первую очередь требует самореализации и личностной определённости. Только в таком случае она способна переродиться в крепкий союз двух независимых людей. Сложно отрицать, что именно Кэрол отчасти становиться проводником Терез на неизведанную доселе территорию. Тем не менее каждая из них в первую очередь прислушивается к себе и к собственным потребностям. Помимо безупречно воссозданной атмосферы 50-х, фильм запоминается восхитительной актёрской игрой. Руни Мара уже давно доказала свою способность перевоплотиться в любой образ. В этот раз за ней протянулся благоухающий шлейф наивности, цветущей юности, преданности своим мечтам и романтичности. А Кейт Бланшетт, как всегда, безупречно отыграла излюбленное амплуа мудрой, аристократичной и элегантной женщины. Что, безусловно, прекрасно, ведь именно за это мы её и любим. Возможно, в своих многочисленных номинациях фильм не выиграл и не выиграет, но он определённо не позволит ни на секунду отвести от себя глаз.

Кадр из фильма «Кэрол» (Кейт Бланшетт)

В российском прокате с 10 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кэрол»

Трошина Олеся