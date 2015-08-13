«Агенты А.Н.К.Л.»: Рецензия Киноафиши

Встретились как-то американец и русский…

…и как начали они преступные организации останавливать, дочку исчезнувшего немецкого ученого спасать, на ретроавтомобилях гонки устраивать, друг перед другом красоваться и силами меряться. Одним словом, они делали все, для того, чтобы недавно стартовавший фильм «Агенты А.Н.К.Л» Гая Ричи, на счету которого такие известные картины как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Шерлок Холмс» и т.д., вызвал всеобщую симпатию. Надо признать, у них это здорово вышло. Мало того, что американец Арми Хаммер безупречно сыграл русского шпиона, не изобразив его (как это обычно бывает) неуклюжим медведем, так и выбранная Гаем Ричи тема не вызвала каких-то возмущений. Да, фильмы о спецслужбах довольно востребованный продукт в современном кинематографе, достаточно вспомнить многосерийную «Бондиану» или «Миссию невыполнима», но все из-за того, что зрителям редко надоедают захватывающие сказочные истории о шпионских интригах. А уж объединение агентов КГБ и ЦРУ – так это вообще классика, никогда не устану пересматривать «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». В общем, используя молодежный сленг (простите меня за это), выношу следующий вердикт – комедийный боевик получился офигенным!

Начало 1960-х. Холодная война. Некий щеголеватый аферист и агент ЦРУ Наполеон Соло (он же бывший «Человек из стали», которого когда-то сыграл Генри Кавилл) после небольшой драки в туалете (в ходе которой он едва не был задушен) с голубоглазым двухметровым симпатягой по имени Илья Курякин (очаровашка Арми Хаммер), соглашается (скрепя зубами) взять последнего в напарники. Двое из ларца, что называется! Вскоре к ним присоединяется дочка подневольного профессора Габби (она же Алисия Викандер). Вместе им необходимо бомбу достать, нацистов изничтожить, мир спасти и хеппи-энд нам показать. Получилось, друзья мои! «Агентов А.Н.К.Л» хочется пересказывать и пересказывать, некоторые эпизоды и саундтреки до сих пор крутятся где-то в мозгу, не давая сосредоточиться на писанине. Лучшие из них, на мой взгляд – гонка на автомобилях, в процессе которой, русский агент оторвал голыми руками багажник; танцующая в одной пижаме Габби, безуспешно пытающаяся привлечь внимания своего мнимого жениха Илью, который сам с собой играет в шахматы; спокойная беседа двух агентов на фоне злобного доктора, сидящего на сломанном электрическом стуле (стул потом все-таки исправился, но заболтавшиеся шпионы этого не заметили, что привело к печальному последствию); трапеза Наполеона Соло, осуществляющаяся во время погони под композицию «Che vuole Questa Musica Stasera» (довольно увлекательно зрелище!) Вообще, музыкальному сопровождению здесь уделено много внимания, отдельное за это спасибо, как и за ироничные подколы, которыми два врага-агента одаривали друг друга на протяжении всего фильма.

И последний момент. Гай Ричи не просто представил нам теплый комедийный фильм с продуманным сюжетом и отличными спецэффектами, он развернул перед нами немного банальную, но все равно увлекательную картину – как ненависть двух враждующих агентов постепенно превращается в крепкую мужскую дружбу. Режиссер показал, что даже абсолютно разные люди умеют договариваться друг с другом, игнорировать приказы свыше и действовать сообща. Причем делают они это настолько весело, убедительно и обаятельно, что в конце появляется некая надежда: быть может, будет еще продолжение…Кто знает, я бы не отказалась еще раз полюбоваться на очаровательную улыбку Ильи с забавной фамилией Курякин и узнать, чем же все-таки закончится его любовная история с симпатичной британской шпионкой.

Елена Милая.