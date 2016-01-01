«Страна чудес»: Рецензия Киноафиши

После того как бесконечные «Елки» канули куда-то вглубь истории (вероятно, создатели «Елок-1914» сейчас самоотверженно снимают «Елки-1812», «Елки-1612» и т. д.), новогодняя ниша вдруг оказалась свободной. И вот тут-то на смену бекмамбетовскому елочному гламуру пришел жесткий фарс. Василий Сигарев выкатил на-гора «Страну Оз» (или «Страну 03»: и сюжет и заголовок допускают оба толкования), а группа авторов, состоящая из Дмитрия Дьяченко, Максима Свешникова, Алексея Казакова, «Квартета И» и Жоры Крыжовникова (поставившего новеллу про НЛО, но после первых же показов заявившего о своей полной непричастности к проекту), – «Страну чудес». Понятно, что в обоих абсурдистских капустниках их создатели пытаются порассуждать о России, которая, собственно, и именуется Страной Оз и Страной чудес, – но столь же понятно, что такого качества и калибра фарсом можно лишь проиллюстрировать дважды повторенный концептуальный зачин фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Зачин этот, если кто помнит, дословно звучал так: «Русское кино – в жопе». Авторы «Страны чудес», как и авторы большинства недавних отечественных игровых полнометражек, сумели, однако, еще больше продвинуться вглубь упомянутой констатации, расширив, так сказать, горизонты невозможного.

Поскольку новеллы «Страны чудес» сделаны в разном ключе, окрошка из них, в которой густо перемешаны куски из нестыкующихся сюжетов, смотрится довольно дико. Основную часть этой мешанины занимает стандартный быдлофарс, чьи персонажи вызывают одновременно чувство жалости и, в гораздо большей степени, отвращения. Кульминацией тут, пожалуй, можно счесть сцену в ресторане, где одна из героинь истошно вопит: «У меня там всё помытое!» В данном конкретном случае имеется в виду голова под шапкой, так и не снятой за столом, но эффект производится оглушительный. Это та точка, где жалость окончательно тонет в пучине отвращения, причем уже не столько к персонажам, сколько к авторам означенного действа. Хотя для многих подобная точка может случиться гораздо раньше, например на фразе: «Ну что, мне обосраться, что ли, или тучи развести руками?!»…

Справедливости ради заметим: не все новеллы омрачены таким безысходным интеллектуальным убожеством. «Квартет И» разыгрывает вполне милую и временами довольно смешную (в хорошем смысле этого слова) историю о четырех случайных попутчиках, но, будучи смикширована с остальным материалом, она почти совершенно меркнет. Отдельной строкой идет новелла про НЛО, в которой Тимофей Трибунцев бухает с инопланетянами Толей и Геннадием Илларионовичем, откровенно пародирующими дуэт космических пиратов, столь пленивший зрителей фильма «Гостья из будущего». Сюжет, конечно, душевный и даже, вроде бы, лишенный быдлопривкуса большинства прочих новелл, но в итоге идея про потоп и Ноев ковчег (и про «космических масонов», о них тоже не забыли) все равно приходит к тому же самому, к чему российское кино не прийти уже, видимо, не может органически. Главным правилом пребывания в летающей тарелке неизбежно оказывается принцип: «Главное не бздеть, а то можно умереть», да и цель прилета характеризуется максимально доходчиво: «Дерьмо из черных дыр в недра Земли сливаем. Потом из этого вот нефть ваша получается… ну, или газ, там… я не знаю». Это предел авторской фантазии, которая даже в новогоднюю ночь не в состоянии выпростаться из родной желудочно-кишечной среды, к которой все в конечном итоге и сводится. Процитированная фраза-манифест Юрия Чурсина из фильма «Изображая жертву» в очередной раз получила всеобъемлюще буквальное воплощение.

Сергей Терновский