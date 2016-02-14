«Иван Царевич и Серый Волк 3»: Рецензия Киноафиши

Студия «Мельница» и «Квартет И», пожалуй, олицетворяют самобытность в отечественном кинематографе. Но часто случается так, что встав на новый путь развития, можно задержаться там надолго, позабыв о существовании других направлений. В результате дорога уникальности превращается в конвейер, штампующий бесконечные сиквелы. После того как количество историй о богатырях достигло критической отметки, на смену им пришёл «Иван Царевич и Серый Волк». Обрамлённый всё теми же былинными мотивами, он всё же сумел вдохнуть свежести в работу вышеупомянутой студии. Вскоре за ним последовало продолжение, а потом в январе 2016 года и ещё одно. Вкусы зрителей кардинально разошлись при оценке каждой из трёх частей. Кто-то во всё горло кричит, что подобным мультфильмам давно пора на покой, кому-то они до сих пор приносят удовольствие, а для кого-то лишь сиквелы были излишни, а первые картины смотрелись с лёгкостью. Но есть у последнего сказа про Ивана то, что выделяет его среди своих предшественников. А именно режиссёр Дарина Шмидт и команда сценаристов, состоящая из Леонида Бараца, Ростислава Хоита и Сергей Петрейкова, более известных как «Квартет И».

Перед вами всё те же герои: брутальный Волк в роли рассказчика, неотёсанный Иван, интеллектуалка Василиса и неизменный Царь-батюшка. Случилось так, что родное их Тридевятое царство осталось без присмотра, потому что всем неожиданно понадобился отдых. Царь, устав от государственных дел, избрал для себя исконно русский способ расслабления и отправился на рыбалку. А вот дочь его с мужем и двумя верными животными, как это подобает молодёжи, захотела пуститься в путешествие ковром-самолётом по Европам. В это время их родное государство подверглось новой угрозе в лице простого, казалось бы, пугала, владеющего тёмной магией повидла (звучит это странно, но во время просмотра смысл имеет).

Если брать в расчёт характер юмора в новой ленте, то повидловая зависимость тут означает не посыл детям воздержаться от употребления чрезмерного количества сладкого, а пародию на одержимость всеми державами нефтью в современном мире. Налицо здесь и стереотипы обо всех нациях: тут и президент Америки, окружённый охраной и уминающий бургеры, и немец с фирменными колбасками и «das ist fanastisch», и многие другие. Юмор в основном вертится вокруг излюбленных тем для высмеивания в необъятной нашей стране, наподобие отсутствия дорог, и уж точно чужд пониманию детей, для которых по идее мультфильм этот и предназначен. Тем не менее он ласкает слух куда большим остроумием и иронией, нежели в первых двух частях. Здесь также отсутствуют песни, исполняемые героями, что явно идёт картине на пользу. А вот главный злодей вторичен сразу в двух отношениях: к антагонисту из первой части и к Репке из «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки. К анимации студии «Мельница» какие-либо претензии отсутствуют, она явно превосходит работу других массовых мультипликаторов в стране. Но сюжет, хоть и преисполнен остротами, всё же страдает от повторения. В целом, как достойное завершение трилогии новый «Иван Царевич» смотрится неплохо, а вот существование этой трилогии как таковой – это уже отдельный вопрос.

Трошина Олеся